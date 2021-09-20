Hanlar Bölgesi kimliğini buluyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Sultan külliyeleri ve Cumalıkızık ile birlikte Bursa’nın UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer almasını sağlayan alanın, korunması ve gelecek nesillere taşınması gereken evrensel bir miras olduğunu belirterek, “Proje kapsamında, Cemal Nadir Caddesi üzerinde ve Zafer Plaza’dan başlayıp Ulucami’ye kadar uzayan bölgede yer alan ‘sonradan yapılmış’ binaların kaldırılarak, tarihi alanın açığa çıkması sağlanacak. Bu sayede hem şehrimize bir meydan kazandırılacak hem de tarihi kimliğimiz gün yüzüne çıkarılacak. Tarihi doku, şehir ile bütünleşecek” dedi.