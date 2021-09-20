Hanlar Bölgesi kimliğini buluyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, kentin geleceğine damga vuracak Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım projesi kapsamında Kızılay, Merkez Bankası, İşkur binaları, 350 yıllık Esir Dede Türbesi etrafındaki 15 dükkân ve Pirinç Han’ın arka tarafındaki bir binanın yıkımından sonra yine Pirinç Han’ın arka tarafındaki 4 binanın da yıkımı tamamlandı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Sultan külliyeleri ve Cumalıkızık ile birlikte Bursa’nın UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer almasını sağlayan alanın, korunması ve gelecek nesillere taşınması gereken evrensel bir miras olduğunu belirterek, “Proje kapsamında, Cemal Nadir Caddesi üzerinde ve Zafer Plaza’dan başlayıp Ulucami’ye kadar uzayan bölgede yer alan ‘sonradan yapılmış’ binaların kaldırılarak, tarihi alanın açığa çıkması sağlanacak. Bu sayede hem şehrimize bir meydan kazandırılacak hem de tarihi kimliğimiz gün yüzüne çıkarılacak. Tarihi doku, şehir ile bütünleşecek” dedi.