Haniye’nin afişini yırtarak indiren CHP, Ayşenur’un cenazesinde!

Siyonist soykırımcılar tarafından şehid edilen Ayşenur Ezgi Eygi’nin cenaze töreninde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş konuşma yapıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşma yapıyor..

Cinayetin hesabının sorulacağını, sırtında yumurta küfesi olan isimler olarak, tüm dünyaya ilan ediyorlar..

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, konuşmasında şunları söylüyor:

“Bugün burada bir taraftan hüzün, büyük bir öfkenin içerisindeyiz. Türkiye’nin tamamının, kalbinin, halkının burada olduğunu biliyoruz. Hatta bütün İslam ümmetinin ve yeryüzünde insanlıktan nasibini almış milyarlarca insanın kalbinin ve zihninin burada Didim’de attığını biliyoruz.”

Siz bu cümlede, toplumu ayrıştıran, iç siyasete değinen, partilerden birisi lehine, diğeri aleyhine bir ifade görebiliyor musunuz?

Ben görmedim..

Devam ediyor Kurtulmuş:

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