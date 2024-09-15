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Gündem

Haniye’nin afişini yırtarak indiren CHP, Ayşenur’un cenazesinde!

Yeniakit Publisher
2024-09-15 10:32:00 - 2024-09-15 10:37:27
Haniye’nin afişini yırtarak indiren CHP, Ayşenur’un cenazesinde!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünki, "Haniye’nin afişini yırtarak indiren CHP, Ayşenur’un cenazesinde!" başlıklı yazısı...

Siyonist soykırımcılar tarafından şehid edilen Ayşenur Ezgi Eygi’nin cenaze töreninde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş konuşma yapıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşma yapıyor..

Cinayetin hesabının sorulacağını, sırtında yumurta küfesi olan isimler olarak, tüm dünyaya ilan ediyorlar..

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, konuşmasında şunları söylüyor:

“Bugün burada bir taraftan hüzün, büyük bir öfkenin içerisindeyiz. Türkiye’nin tamamının, kalbinin, halkının burada olduğunu biliyoruz. Hatta bütün İslam ümmetinin ve yeryüzünde insanlıktan nasibini almış milyarlarca insanın kalbinin ve zihninin burada Didim’de attığını biliyoruz.”

Siz bu cümlede, toplumu ayrıştıran, iç siyasete değinen, partilerden birisi lehine, diğeri aleyhine bir ifade görebiliyor musunuz?

Ben görmedim..

Devam ediyor Kurtulmuş:

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Yorumlar

MİSAFİR

ŞOVDAN HEYKELDEN BALKA BU ÜLKEYE NE YAPTINIZ

AKİF

BUKALEMUN BİLE BUNLARLA AŞIK ATAMAZ...NE KADAR SAFI ETKİLİYEBİLİRSEK OLAYI...DALDAN DALA ...DALDAN DALA..BUNLARIN AKIL HOCALARI ÇOK TUTARSIZ...
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