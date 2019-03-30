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Hanımların işine yarayacak 2019 trendleri

Bahar ayları gelince hanımlar yenilenmek, tazelenmek ister. İşte, abartıdan uzak doğallığın zirve yaptığı 2019 trendleri…

30 Mart 2019 Cumartesi 08:40
Hanımların işine yarayacak 2019 trendleri

Bundan 10 yıl kadar önce kadınlar yaş aldıkça üzülür yeni yaşlarını hatta doğum yıllarını eşiyle, dostuyla paylaşmak istemezdi. Ancak son yılların en güzel trendi ‘sağlıklı yaşlanma’ oldu. Yediklerine, içtiklerine dikkat eden hanımlar artık yaş almanın keyfini çıkarıyor. Peki, son 10 yılda değişen güzellik akımları bununla sınırlı mı? Elbette, hayır… İşte, 10 yıl içerisinde değişen güzellik trendleri:

1. Sağlıklı yaşlanma

Son dönemde bir yerlerde kulağınıza çalınmıştır, “50'ler artık yeni orta yaşlar” sözü. Bu söz aslında neredeyse tüm dünyada sağlıklı yaşlanmayı önerenlerin ortak düşüncesini ifade ediyor. Özellikle kadınlar yaşlarını saklamaktan çekinmiyor. Yaşını saklamaktan çekinmeyen hanımlar formları ve güzellikleriyle takdir topluyor. Nasıl mı? Öncelikle kilolarına, yediklerine içtiklerine dikkat ediyorlar. En önemlisi ise yüzlerinde yılların açtığı kırışıklıkları çekinmeden sergiliyorlar. Yeni neslin orta yaşlı kadınları yüzlerini cerrahi bir işleme maruz bırakmadıkları gibi aşırı makyajdan da uzak duruyor.

2. Doğal güzellik

Bir zamanlar genç kızlar yoğun ve dikkat çeken makyajları tercih ederdi. Neyse ki bu akım yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladı. Sade makyaj daha cazip hale geldi.

3. Asimetrik saç kesimi rafa kalktı

2000'li yılların başlarında moda olan asimetrik saç kesimi rafa kalktı. Artık hanımlar düz kesimleri tercih ediyor.

4. Beyaz saçlar

Sağlıklı yaşlanma akımının en önemli göstergelerinden biri de hanımların artık saçlarını boyamadan kullanıyor olması. Büyük bir kesim saçlarına düşen akları kapatmak istemiyor.

5. Kısa tırnak her zaman güzeldir

Uzun tırnaklar hem hijyen açısından hem de görüntüsü bakımından pek hoş karşılanmaz. Özellikle gençler uzun tırnak kullanmayı tercih ediyordu. Ancak bu defter de rafa kalmış görünüyor. Kısa, mis gibi tırnaklar ise 2019'un en güzel trendi oldu.

6.Sarı saçlar tercih edilmiyor

Elbette, doğal saç rengini kullanan kesim bir hayli artış göstermiş olsa da hanımların birçoğu bakımlı görünmek için boyaları tercih ediyor. Hanımlar önceki yıllarda genellikle sarı rengi kullanırdı. Ancak son yılların favori renkleri doğal tonlar...

7.Sıfır beden modası bitti

Bir dönem genç kızlarımız çok çekti 'sıfır beden' akımı nedeniyle. Hatta aşırı zayıf olacağım diye birçok genç kız anoreksiyanın pençesine düştü. Neyse ki artık hanımlar kendilerini sağlıklı hissettiği kiloda kalmayı tercih ediyor.

8.Kozmetik ürünlerde bilinç arttı

Bir zamanlar çarşıdan, pazardan adını sanını bilmedikleri ürünleri satın alan hanımlar bu konuda da uzmanlaştı. Kadınların büyük bir çoğunluğu artık kullanacakları ürünlerin içerisinde bulunan etken maddelere kadar her şeyi en ince ayrıntısına kadar araştırıyor.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 08:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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