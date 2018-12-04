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Hanımların çilesi: İltihaplı romatizma

İltihaplı romatizma daha çok bebekken iyi emzirilmemiş, bağışıklık sistemi zayıf kadınları tehdit ediyor.

04 Aralık 2018 Salı 18:54
Hanımların çilesi: İltihaplı romatizma


Evet maalesef iltihaplı romatizma daha çok hanımları rahatsız eden bir hastalık. Romatizmalar arasından daha kolay anlaşılması için iltihaplı romatizma diye adlandırmışlar. Aslında orijinal ismi romatoid artrit hastalığıdır.

İltihaplı romatizma kanın içinde bulunan iltihapların yoğun olmasıdır. Özellikle kansızlık durumlarında müthiş ağrı ve ateş yapmaktadır.

Bağışıklık sistemi eğer düşük olursa iltihaplı romatizma hastalığı daha aktif olur, ağrı ve ateş daha fazla olur. Ancak bağışıklık sistemi güçlü ise hastalık fazla etki etmez. Annesi tarafından iyi emzirilmiş kişilerin ileride bu derde yakalanmaları düşüktür.

Ayrıca iltihaplı romatizma hastalığında korunmak için en önemlisi kansızlığın olmamasına dikkat edilmelidir.

Romatoid artrit (RA) iltihaplı romatizma geleneksel biçimde, bağışıklık sisteminin eklemlere saldırmasına yol açan kronik, enflamatuvar bir otoimmün bozukluk olarak tanımlanmıştır. Engelleyici ve ağrılı bir enflamatuvar durumdur. Ağrı ve eklem aşınması sebebiyle önemli oranda hareket kaybına yol açabilir. İltihaplı romatizma sıklıkla vücuttaki deri, kan damarları, kalp, akciğer ve kaslar gibi birçok eklem dışı dokuyu da etkilediği için sistemiktir. Her ne kadar sebebi belli olmazsa da iltihaplı romatizma bağışıklık sisteminin iyi olması ile önlenebilir bir hastalıktır. İltihaplı romatizma özellikle kış aylarında veya mevsim değişikliğinde kendini daha fazla hissettirir. Korunmak için beslenmeden giyime kadar oldukça dikkatli olunmalıdır.

Basit önleyici olarak sürekli iri gövdeli ve büyük ısırgandan kür yapılabilir. Sarıyoğurt otu ve atkuyruğu bitkilerinden faydalanılabilir.

Belirtileri

Şikayetler, halsizlik, iştah ve kilo kaybı gibi genel belirtilerle başlar.

Midede şişkinlik olduğu zaman insan sırtında bir yük hisseder.

Deri altında bu hastalığa özgü olan nohut büyüklüğünde kitleler gelişebilir.

Bir süre sonra bu eklemlerde kalıcı şekil bozuklukları ortaya çıkar.

Bu şikayetler büyük eklemlere doğru ilerlemeye başlar.

Sabah zor uyanır. Uyandığında dinlenememiş hissi vardır.

Aylar sonra sabah uyuşukluğu gibi şikayetler belirir.

Dizle ayak bileği arasındaki baldır bölgesinde, inceden inceye bir sızı başlar.

Bağırsakta gaz olur.

Yıllar süren kronik yorgunluk sendromları yaşanır.

Parmak eklemleri gibi küçük eklemlerde ve çoğunlukla el sırtında şişme, ağrı ve hareket azlığı olur.

Genellikle tek taraflı olmak üzere diz ve omuz eklemlerini tutarak buralarda şişme, ağrı ve hareket kısıtlığına yol açar.

 

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 18:54
  1. Ağrı
  2. iltihaplı romatizma
  3. belirtiler

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