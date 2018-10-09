THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Hanımların büyük sorunu: Hirsutizm

Hanımlarda aşırı kıllanma rahatsızlığına tıp dilinde “Hirsutizm” deniyor.

09 Ekim 2018 Salı 21:01
Hanımların büyük sorunu: Hirsutizm


Bu rahatsızlık genetik/ırsî ve hatta ırkî olduğu gibi, bir alt rahatsızlık sonucu da ortaya çıkabiliyor. Alınan ilaçlar da böyle bir yan etki yapabiliyor. İlaçlardan fenitoin, minoksidil, diazoksit; kıl büyümesine sebep olabilirler. Penisilamin ve streptomisin de çocuklarda benzer etki gösteriyor. Hekzakolorobenzen adlı mantar öldürücü de kıllanmada artışa sebep olabiliyor.

Porfiria, hipotiroidizm, dermatomiyozit, akromegali, hurler hastalığı, cornelia de lange hastalığı kıllanmada artış sebeplerinden..

En sık rastlanılan sebebi, Polikistik Over sendromudur (PKO).

Bu sendromun tıp literatürüne ilk tanıtımının Stein ve Leventhal adlı bilim adamları tarafından yapıldı. 1935 yılında bir tıp dergisinde yayınladıkları makalede bu sendromu meslektaşlarına aşırı tüylenme, adet görememe, gebe kalamama, aşırı kilo alma ve diğer bazı belirtilerden oluşan bir durum olarak sunmuşlar ve yumurtalıklarda çok sayıda kistik oluşumdan bahsetmişlerdir.

PKO’da tipik olarak adet düzensizlikleri, kısırlık, şişmanlık ve hirşutizm gözlenir. Bu hastalığa böbrek üstü bezlerinden androjen salınımını arttıran hipotalamao-hipofzer adlı hastalığın sebep olduğu tahmin edilmektedir.

Tedavi yıllarca sürebilir

Kıllanma androjen adı verilen hormona bağlı artış olarak açıklanabilir. Bazen kıl köklerinin bu hormona olan duyarlılığının artışı sonucunda meydana gelebiliyor.
Bazı enzim eksiklikleri ve böbrek üstü bezinden uygunsuz hormon salınımı da hirşutizme neden olabilir. Böbrek üstü bezlerinden en çok salgılanan androjen dihidroepiandrosteron-sülfattır.

Nadiren diğer bazı durumlarda da (hipotiroidi ve akromegali gibi) hirşutizm olabilir. Herhangi bir gerekçeye bağlanamayan hirşutizm durumları da vardır.

Altta yatan bir hastalık tesbit edilmiş ise buna yönelik tedaviler daima önceliklidir.

Tıbbi tedavi sonucunda hirşutizm hastaları değişik oranlarda normal duruma dönüş sağlanabilmektedir. Ama 6-12 ay arası tedaviden tutun da yıllarca süreni de vardır.

Adet düzensizlikleri önemli

PKO her kadında farklı seyreden bir durumdur. Ancak genel olarak PKO’nun mutlaka belirti verdiği söylenebilir. PKO’da en sık görülen adet düzensizliğidir. Özellikle ergenlik çağından itibaren var olan ve genellikle gecikmeler veya uzun süren adet görememe dönemleri sonunda beklenmedik bir anda aşırı miktarda kanama olmasıdır. Bunun yanında diğer şekillerde ortaya çıkan adet düzensizlikleri de nadiren PKO’da görülebilir.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 21:01
  1. Hirsutizm
  2. Polikistik Over sendromu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hanımların büyük sorunu: Hirsutizm
    1. Hanımların büyük sorunu: Hirsutizm
    2. Şişmanlık kalp damar hastalıklarını..
    3. Şişelerin dibindeki numaraya dikkat!
    4. Hulusi Akar'ın yaptırdığı cami, Başkan..
    5. BM'den Nikki Haley açıklaması:..
    6. Bebeğin ağlamasından ne istediğini..
    7. AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    8. Karaman'da trafik kazası: 1 kişi..
    9. Çocuk parası yardımı 2019'da ne kadar..
    10. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı:..
    11. Zerdeçal deyip geçmeyin
    12. Otizimde bağırsak florasına dikkat!
    13. Davutoğlu'ndan 'Cemal Kaşıkçı'..
    14. Kaygı bozukluğu yaşayan biriyle..
    15. Memurlar Ocak 2019’da ne kadar aile..
    16. Muhteşem ikili: Sarımsak ve bal..
    17. Çocuklarda marka takıntısına dikkat!
    18. Türkiye'ye ilk kar yağdı! Kısa sürede..
    19. Faruk Demir CHP'den adaylığını açıkladı
    20. Terim'den Altay'a önce evet sonra ret
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2018
    Koç’tan zorbalık
    Koç’tan zorbalık
    CHP'de Abdüllatif Şener iddiası!
    CHP'de Abdüllatif Şener iddiası!