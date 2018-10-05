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Hanımlardaki yorgunluğun sebebi FMS olabilir

FMS; yani Fibromiyalji sendromu, yaygın kas ağrıları; yorgunluk, bitkinlik ve uyku bozukluğu ile seyreden kronik bir hastalıktır. Ama bunun sebebi zaten yorgunluktur.

05 Ekim 2018 Cuma 21:46
Hanımlardaki yorgunluğun sebebi FMS olabilir


Rahatsızlık kadınlarda çok daha sık görülüyor. Hatta çocukluk çağında bile görülebilir. Kaslarda, fibroz dokuda, bağlarda ve kirişlerde ağrı vardır. Sık rastlanan ve sebebi bilinmeyen bir kronik ağrı sendromudur.

FMS’de röntgen filmleri, kan tahlilleri ve kas biyopsileri normaldir. Teşhis tamamen hastanın ifadesine ve doktorun muayenesine göre konulur. Bir hastaya FMS demek için ağrıların en az 3 ay sürmesi, sabah yorgunluğu ve vücutta belli sayıda hassas noktaların olması gerekir.

Belirtileri neler?

Yaygın kas iskelet sistemi ağrıları hastaların en önemli şikayetidir. Ağrı, genellikle hastanın bir bölgesinden başlar ve bütün vücuduna yayılır. Boyun, kürek kemikleri arası, bel, baldırlar, sırt ağrının en çok yerleştiği yerlerdir. Ağrı, yanıcı, kemirici ve sızlayıcı olarak tanımlanır. Ağrı günün saatleri içinde fiziksel aktivite, uyku ve stres durumuna göre değişir. Ağrı bazen çok şiddetli olabilir. Nemli hava, soğuk, yorgunluk ve uykusuzluk ağrıları artırır.

Hayatın stresli ve hızlı ortamı insan beyninde yorgunluğa sebep olabiliyor.

Beyin yorgunluğu, sürekli bitkinlik, neşesizlik, uykusuzluk, halsizlik gibi belirtilerle ortaya çıkan ve genellikle yoğun bir hayat temposundan kaynaklanan bir durumdur. Yani, beyinin, sürekli bir şeylerle meşgul olması halidir.

SEBEPLERİ

Vitamin ve mineral eksiklikleri, hipoglisemi gibi metabolik sorunlar, tiroid ve böbrek üstü yetmezliği gibi hormonal problemler, karaciğer, kalp ve böbrek sorunları, kansızlık hatta enfeksiyonlar yorgunluğa sebep olabiliyor. Yorgunluğun sebepleri bunlarla da sınırlı değil.

Stres yönetimindeki eksiklikler, uyku problemleri, depresyon ve motivasyon düşüklüğü de sizi yorgun düşürebiliyor.
Ayrıca beslenme planındaki eksiklikler, alkol ve sigara tüketimi, aktivitesi az bir hayat sürmek yorgunluğa adeta davetiye çıkarıyor. Kış aylarında ise soğuk algınlığı ve grip sizi yorgun düşürebiliyor.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 21:46
  1. Ağrı
  2. Fibromiyalji sendromu

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