Hanımlara açlığını yatıştırma formülleri

Sebzelerden 1/2 havuç, biraz brokoli ve karnabaharı haşlayıp üstüne 1 çorba kaşığı zeytinyağı ve yoğurt dökerek yiyebilirsiniz. Bu sebze karışımı sizi tok tutacaktır.

Ara öğünlerde; 5 erik+5 ceviz, 1 simit+50 gr peynir ya da 1 tost+1 ayran yiyebilirsiniz. Ara öğünlerde sizi tok tutacak besinleri seçerseniz, ana öğünlerde çok acıkmayıp aşırı yemek yemenizi engellemiş olursunuz.

Aşırı açlık duyduğunuzda şeker ihtiyacınızı muz, ananas, armut, ayva gibi meyvelerle giderin. Bunlar sizi tok tutup atıştırma ihtiyacınızı giderecektir.

Haftada en az 2-3 defa balık yiyin. Balığın içinde bulunan iyot tiroit bezinizin daha iyi çalışmasını sağlayacağı için açlık hissinizi giderir ve metabolizmanızı hızlandırır. Balıklardan özellikle somon balığını tercih edin.

Haftada 2-3 defa yumurta yiyin. Yumurtanın içinde bol miktarda Triptofan ve kaliteli protein vardır. Bu iki besin öğesi sizi tok tutup açlığınızı giderecek ve metabolizmanızı hızlandıracaktır.

Sabah aşırı açlık hissettiğiniz dönemlerde kahvaltınızı 1 bardak sütün içine 2 kaşık yulaf ezmesi, 6-8 kaşık müsli ve sevdiğiniz bir meyveyi içine koyarak tüketin.

Ana öğünlerinizden birinde enginar, bezelye ve havuç üçlüsünü de kullanabilirsiniz. Enginarı, havuç ve bezelye ile karışık pişirin. Bu sebze karışımı da sizi tok tutacaktır.

Kahvaltıda ve öğünlerde sizi tok tutacak bol tahıllı ekmeği tercih edin.

1/2 kg mantarı ve 2 adet soğanı birlikte dilimleyin, bu karışımı zeytinyağı ile 8-10 dakika pişirin. Son olarak da istediğiniz baharatla tatlandırın. Mantarın içinde bulunan krom size tokluk hissi verecektir.