Hanımlar bu akşam sofraları ıspanaklı mantar dolmasıyla süslemeye ne dersiniz? Ispanak ve mantarın uyumuyla sofralarınızı şenlendirebilirsiniz. İşte, dillere destan bir tarif…

Hanımlar her gün benzer yemekler hazırlanmaktan hoşlanmaz. Farklı bir lezzet arayışında olan hanımlara şahane bir önerimiz var. Bu akşam sofralarınızı ıspanaklı mantar dolmasıyla şenlendirmek istemez miydiniz? Ispanaklı mantar dolması tarifi Malzemeler: 2 çorba kaşığı zeytinyağı

20 adet kültür mantarı

1 adet orta boy soğan (ince kıyılmış)

2 su bardağı ıspanak

1/2 su bardağı yağsız ricotta peyniri

1/2 su bardağı rendelenmiş mozzarella peyniri

3 diş sarımsak (ince kıyılmış)

1/2 çay kaşığı biberiye

1/2 çay kaşığı kırmızı toz biber

Tuz ve karabiber Öncelikle fırını 180 derecede ısıtın. Mantarların saplarını temizleyin ve yıkayın. Temizlediğiniz sapları küp şeklinde doğrayın. Tavada yağı ısıtarak soğanı ve sarımsağı soteleyin. Ardından mantar saplarını, ıspanağı ilave ederek 5-6 dakika kadar karıştırarak pişirin. Tuzunu ilave edip baharatlarla çeşnilendirin. Ricotta peynirini ilave edip 1 dakika daha karıştırmaya devam edin. Mantarların üzerine ıspanak karışımını eşit şekilde doldurarak fırın tepsisine dizin. Fırında yaklaşık 20 dakika kadar üzeri kabarcıklı oluncaya kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra mantarların üzerine mozzarella peynirini serpiştirin ve 5 dakika daha pişirin. Sıcak olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun. Kaynak: meraklimelehat.com

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