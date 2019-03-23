Hanımeli çiçeği nasıl yetiştirilir?

Hanımeligiller familyasından ve bilimsel adı Lonicera periclymenum olan hanımeli çiçeği oldukça güzel kokulu bir çiçektir.

İlkbahardan sonbahara kadar çiçek açarak bulunduğu ortama güzel kokular yayar. Sarmaşık gibi gelişir ve bakımı kolaydır. Uzun ömürlü bir bitki olduğundan bahçeleri güzelleştirmek için idealdir.

Kış soğuklarında -30 dereceye kadar dayanabilen hanımeli, 7 metreye kadar uzayabilir. Ulaşabildiği dalların çevresine sarılarak gelişir.

ÇİÇEKLENMESİ

Bazı çeşitleri yalnızca ilkbaharda çiçek açarken, bazı çeşitleri ilkbahardan sonbahara kadar çiçeklenir. Küçük fidanların çiçek açma olgunluğun ulaşması yetiştirme şartları ve güneş almasına bağlı olarak değişir. Güneşli bir yerde hızlıca gelişir. Böyle bir yerde küçük bir fidanın çiçek açacak hale gelmesi 1 yıl sürerken, güneş bakımından elverişsiz bir yerde çiçeklenme 3-4 yılı bulabilir.

YETİŞTİRİLMESİ

4.5 pH (orta asitli) topraktan 8 pH (az kireçli) topraklara kadar fazla killi veya fazla kumlu her toprakta yaşayabilir. Toprak çok kötü değilse besin takviyesi ve gübre istemez. Saksıda yetiştirmek istiyorsanız doğal humuslu toprak tercih etmelisiniz. Birkaç yıl gübre ya da bitki besini gerekmez.

Çok güneşli alanlarda yetişebildiği gibi yarı gölge alanlarda da yetişebilir. Kapalı yerleri sevmez. Hem havası hem de kapalı yerlerde gelişimi durur. Açık balkon ya da teraslarda saksıda yetiştirilebilir. Kapalı yerlerde ise yaprak biti sarabilir.

Toprağı kurudukça sulanmalıdır. İlkbahardan sonbahara kadar sürekli çiçeklenebilen türlerinin toprak kuruyunca hemen sulanması gerekir.

BUDANMASI

Sonbahara kadar çiçek açmaya devam edenleri sonbahar sonunda budanmalıdır. En geç kışa kadar budama işlemi bitmelidir. Sadece ilkbaharda çiçek açan türlerini ise çiçekleri solduktan sonra budamak gerekir.

ÇOĞALTILMASI

Yaz aylarında yapraklı bir dalını alın, toprağa dikin ve bekleyin. Toprak sağlıklı ise çiçek köklenecektir. Daldırma yöntemi ile de çoğaltabilirsiniz. Bir dalı koparmadan, o dalın bir kısmını toprağa gömün. Bir buçuk - iki ay içinde köklenecektir. Sonra bu dalı sökün ve köklenmiş kısmı istediğiniz yere dikin.

ZARARLILARI

Tamamen açık havada bulunan hanımelide pek zararlı olmaz. Havadar olmayan yerlerde tutulan hanımelinin yapraklarında beyaz kanatlı minik bitler, unlu bitler ve örümcek bitler bulunabilir. Bunlardan kurtulmak çiçeği her sabah yıkamak ya da düzenli ilaçlamak gerekir.

Saksılarda yetiştirilenler hanımelide kök çürümesi hastalığı da görülebiliyor. Bu ağır killi toprak ve plastik saksı sebebiyle olur.