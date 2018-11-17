Hanım yap bir portakallı kahve, birlikte içelim..

Fazla kahve tüketimi ya da yanısıra aldığınız zararlı ek gıdalar beklenmedik, yan etkiler yapabilir. Lokum, hazır şekerli kurabiye falan.. Bunlar şeker, kalp riskini artırabilir. Hiç de yabana atılamayacak tehlike!..

Asabiyseniz, kahve tüketiminize dikkat edin. Kahve, sinir sistemini etkiler ve titreme, artan kalp atış hızı, sinirlilik ve bazen de öfke patlamalarına sebep olabilir.

Kalp rahatsızlığınız varsa da kahveyi asla abartmayın!.

Bir-iki fincan kahve sizi o an diriltiyor gibi görünse de sonrasında daha büyük bir çöküşe sebep olabilir. Gün boyunca enerjinizin bitmemesi için en güvenilir yol, sağlıklı yiyecekler tüketmektir.

Göz seğirmeniz oluyorsa göz kafeinin etkisi olabilir.

Sık sık idrara çıkıyorsanız hatırlatalım kahve bir idrar söktürücüdür. Müshil etkisi yapabilmektedir.

Portakal suyu

Şu sıralarda portakal suyu eklenmiş kahve dünyada adeta salgın halini aldı. Şekerden kaçan dünya bunu keşfetti. Portakal suyu, doğal şekerdir. Kahvenizin içine birkaç damla portakal suyu ekleyin. Böylece gayet sağlıklı bir içeceğiniz olur. Hem de acı kahveniz tatlanır.

TARÇIN DA OLABİLİR

Bir çay kaşığı tarçın, kahvenizi lezzetlendirir ve yumuşatır. Saf toz tarçın ama.. Asla tarçınlı şeker değil!.

Her gün 1/2 çay kaşığı tarçın, hücrelerin insülin duyarlılığını artırmaktadır. Bu, insülin direncine sebep olan şekerin tam aksi etkidir.

VANİLYA ÖZÜ

Vanilya sadece bir lezzettir; şeker değil. Kahvenize birkaç damla vanilya özü ekleyebilirsiniz. Vanilya özü, 0 kalori ve 0 şeker içerir.

Kakao

Kakao, hücrelerdeki hasarları önlemeye yardımcı olur. Beyin ve kalpteki kan akışını artıran bir antioksidandır. Bir parça kakao, saf çikolatanın zengin tadını kahvenize katar. Şekersiz ve yüzde 100 kakao tozu içeren bir ürün tercih edin.

HİNDİSTANCEVİZİ

Kahveye ekleyeceğiniz şekersiz hindistancevizi rendeleri hem ağız tadı ihtiyacınızı karşılayacak, hem de kahvenizi yumuşatacaktır.

Bir deneyin bakalım..

Yok artık, daha neler!

Ee, böyledir işte her yenilikte aynı tepkiyi veririz.



Portakalın kahveye kattığı ekstra aroma herkesin hoşuna gidecektir. Tamamen doğal olan portakalın içini oyarak daha sonra ateşin üzerinde su ve kahveyle beraber pişirilmesiyle yapılıyor. Tabii biraz uğraştırıyor. Ateşe konulduktan sonra portakalla beraber kahve pişirildiği için yapımı biraz daha uzun sürüyor. İlk önce portakalın içi boşaltılıyor. Tam olarak boşalmasa da olur. Sadece kahve yapacak kadar bir boşluk olması gerekiyor. Daha sonra kahve ve su ile ocağa konulup ve yavaş yavaş pişiriliyor. Mangal közü olsa ne iyi! Portakalın kabuğu da ateşten dolayı delinmiyor merak edilmesin..