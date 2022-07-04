Hanım Demir kimdir? Hanım Demir öldürüldü mü?

MİT, terör örgütünün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde PKK-HPG konseyi üyesi 'Berfin Nurhak' kod adlı terörist Hanım Demir'i, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirdi.

Terörist Hanım Demir kimdir?

Örgüt içindeki terörist faaliyetlerini Sincar ve Gara'da yürüten vatan haini Hanım Demir'in örgüt kadrolarına ideolojik ve silahlı eğitimler verdiği belirlendi. Terörist Demir'in, MİT'in 2021'de "Sofi Nurettin" kod adlı terörist Halef el Muhammed'i etkisiz hale getirmesinin ardından örgüt tarafından onun yerine getirildiği öğrenildi. Hanım Demir, örgütün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde HPG konseyinin ve kadın yapılanması olan YJA-STAR konseyinin üyesiydi.

Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Delal Azizoğlu, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirilmişti. MİT, birkaç hafta önce de terör örgütü PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli'yi de Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirmişti. Operasyon 275 kilometre derinlikte gerçekleştirilmişti.