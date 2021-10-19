Hanife Abla sahaya çıktı!

Düzce'nin Kara Hacı Musa Mahallesi'nde 12 yıldır görev yapan kentin ilk kadın muhtarı Hanife Gür, azmi ve çalışkanlığıyla örnek oluyor.

Kentte Seyyar Pazarcılar Odası Başkanlığını uzun yıllar yürüten 59 yaşındaki Gür, vatandaşların "muhtar ol" talebi üzerine 2009 yerel seçimlerinde adaylığını koydu. Rakiplerine farkı atarak muhtar seçilen Gür, 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde de muhtarlığı kazandı.

Mahallelinin her sorununu çözüme kavuşturmaya çalışan Gür, birçok sosyal projeyi de hayata geçirdi. Yaklaşık 12 yıldır mahallede yaşayan vatandaşları memnun etmek için büyük çaba harcayan ve mahallede "Hanife Abla" olarak tanınan Gür, çalışkanlığıyla biliniyor.

Hanife Gür, mahallede yaşayan çoğu vatandaşın kendisine sempati ile baktığını, kadınlar, erkekler ve gençlerin kendisine destek vereceklerini söylediklerinde cesaretlendiğini anlattı.

"Neden muhtar olmayayım. Ben de yapabilirim." diye düşündüğünü ve niyet ettiğini belirten Gür, "Hep beraber kadın destekçilerimle birlikte yola çıkarak 2009 seçimlerinde muhtar oldum." dedi.

İlk muhtarlık döneminin ardından vatandaşların desteğinin bitmediğini ve kendisinin arkasında durduğunu görünce göreve devam etme kararı aldığının altını çizen Gür, "2009, 2014 ve 2019 seçimlerinde kazandım 3. dönemimdeyim şu an 12 yıldır muhtarlığı gayet güzel götürüyoruz. Vatandaş memnun ki bizden 12 yıldır muhtarlık koltuğundayım. Düzce'nin ilk kadın muhtarıyım." diye konuştu.