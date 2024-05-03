Hani uçak bile inemezdi! İstanbul Havalimanı’nın rakibi yok

İstanbul Havalimanı, Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (Eurocontrol) verilerine göre; 22-28 Nisan tarihlerinde günlük ortalama bin 421 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Eurocontrol, 22-28 Nisan dönemine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu'nu yayınladı. Söz konusu rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama bin 421 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. Listede, İstanbul Havalimanı'nı sırasıyla günlük bin 379 uçuşla Amsterdam Schiphol, bin 318 uçuşla Londra Heathrow, bin 258 uçuşla Frankfurt ve bin 216 uçuşla Paris Charles de Gaulle Havalimanları izledi.