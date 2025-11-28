Hani lüks araban yoktu utanmaz! 5 bin TL’lik puro içen Ali Mahir halka böyle yalan söylemiş

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır halka yine yalan söyledi. Lüks araba tutkusu ve 5 bin TL’lik puro içmeleriyle bilinen Başarır daha önce katıldığı bir programda “Vekil seçilince arabalarımı sattım” demişti.

Fakat durumun hiçte öyle olmadığı ortaya çıktı. Eski CHP Milletvekili İstanbul Barış Yarkadaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Ali Mahir Başarır’ın 8 milyon ile 20 milyon arasında değişen çakarlı Audi Limuzini olduğunu ve bu nedenle saf yerine koyduğu tüm seçmenlerden özür dilemesi gerektiğini belirtti.

Barış Yarkadaş’ın paylaşımı şöyle:

Fazla yoruma gerek var mı?

“Ali Mahir’in lüks arabaları var” dediğim için HALK TV’de ismi i vererek “iftira atıyor” dedi. Sonra Number 1 Radyo’ya çıktı “Vekil seçilince arabalarımı sattım” diye konuştu.

Bir hafta sonra ise hepsinin yalan olduğu anlaşıldı. Dün gece HALK TV’de Hazım Giray’ın İzmir’e gidip gelirken kullandığı ve fiyatı en az 8 milyon ile 20 milyon arasında değişen çakarlı Audi Limuzin’in kendisinin olduğunu söyledi.

Halka yalan söyleyen Ali Mahir, saf yerine koyduğu tüm seçmenlerden özür dilemelidir.