Hani devlet işleri ile din birbirinden ayrılıyordu! Kılıçdaroğlu’ndan Peygamber Efendimiz örneği

CHP'liler işlerine gelince dini değerlerimizi kullanıp Müslümanların gözünü boyamaya doyamadı!.. 2019 seçimlerinde CHP'li İBB Başkan adayı olan Ekrem İmamoğlu'nun cami cami gezip seçildikten sonra içkili yemeklere katıldığı örneği halen hafızalarda tazeliği kullanırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ikiyüzlü siyasetlerinin gereğini yaptı.

AK Partililer dini değerlere sahip çıktığı zaman, "Laiklik elden gidiyor" diyerek ortalığı ayağa kaldıran CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan karşıtlığı yaparken Peygamber Efendimiz'den (sallallahu aleyhi ve sellem) örnek vermeye kalktı.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Gerçekten Türkiye’nin temel sorunlarını tartışıp konuşacağız, devletin dini adalettir diyoruz. Kainatın adalet üzerine inşa edildiğini biliyor muyuz? Yüce Yaradanın kainatı adalet üzerine inşa ettiğini biliyor muyuz? Bütün peygamberlerin adaleti ve ahlakı egemen kılmak için görevlendirildiğini biliyor muyuz? O zaman şunu sormak lazım? Biz adalet konusunda ne yaptık? Adaleti inşa edemezseniz adaleti toplumda egemen kılamazsanız ülkeye huzur getiremezsiniz. Adalet aynı zamanda liyakat demektir. Liyakat işi ehline vermek demektir. Biz gerçekten devleti yönetiminde işi ehline veriyor muyuz? Eğer işini ehline vermiyorsak, devlet adaletle ve iyi yönetilmiyor demektir. Örnek, siz bankanın yönetim kurulu üyeliğine bankacılıkla hiç ilgisi olmayan birini tayin ederseniz, bir arkeolog getirirseniz olur mu? Arkeolog başımızın üstünde yeri var, o işini en iyi şekilde yapar. Ama taş yerinde ağır diyoruz. Taş yerinde ağırsa arkeolog kendi alanında, finansçı kendi alanında, güreşçi kendi alanında görev yapmalıdır. Bu devlette liyakat demektir. Kabe’nin anahtarının sevgili Peygamberimiz tarafından nasıl işi ehline verdiğini bilmemiz için o gerçeği bilmemiz lazım. Biz bunları yapmıyoruz.”