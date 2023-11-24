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Gündem Hani dalga geçiyordunuz! Siyonist destekçilerinde boykot depremi
Gündem

Hani dalga geçiyordunuz! Siyonist destekçilerinde boykot depremi

Yeniakit Publisher
2023-11-24 16:30:00 -

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına destek veren Starbucks, McDonald’s ve KFC gibi zincirlerin satışlarında yaşanan düşüş olay oldu. Konuyla ilgili konuşan Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Bugün bu duyarlılığı gösteren insanlarımız için itibarsızlaştırma operasyonu çekenler aslında ABD uşaklarıdır, İsrail uşaklarıdır" dedi.

İslam dünyasında, İsrail’in Gazze’deki katliamlarına destek veren Batılı ülkelerin markalarına yönelik boykot daha önce hiç olmadığı kadar yayılıyor. Bazı Orta Doğu, Afrika ve Körfez ülkelerinde ABD merkezli Starbucks, McDonald’s ve KFC gibi yiyecek ve içecek zincirlerinin satışlarında yüzde 70’lere varan düşüşler oldu. Bu gelişme, bireysel boykotları aşağılayan Millet İttifakı temsilcilerine iyi bir cevap oldu.

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bireysel boykotun ne denli önemli olduğunu Manşetlerin Dili programında anlattı. İşte Karahasanoğlu'nun o açıklamaları...

Hem piyasaya hakimler hem de fiyat belirleyecek boyuttalar. Ama bizim içimizdeki hainlerin çıkarak boykota karşı çıkması karşısında peki siz ne yapıyorsunuz? Söyledikleri şey, 'İsrail ile ilişkiler kesilsin' diyorlar. Evvel ki dönem kesildiğinde 'Neden kesildi?' dediler. Boykot çare değil diyorlar. Peki boykot etmemek çare mi? Boykotu yaptığım için benim kaybedeceğim bir şey var mı? Olsa olsa tadından mahrum kalacağım. Bireysel olarak tepkimizi İsrail'in ve Filistin'in duyması lazım. En azından Filistin'in bir umut içerisinde olacağını düşünmek gerek. Bugün bu duyarlılığı gösteren insanlarımız için itibarsızlaştırma operasyonu çekenler aslında ABD uşaklarıdır, İsrail uşaklarıdır.

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