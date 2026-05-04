Teknoloji-Bilişim
Yeniakit Publisher
Bir zamanlar peynir ekmek gibi satıyordu! Efsane telefon markası geri döndü
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bir zamanlar peynir ekmek gibi satıyordu! Efsane telefon markası geri döndü

Bir zamanlar milyonlarca satan telefonların üreticisi BlackBerry, akıllı telefon pazarından çekildikten sonra QNX platformuyla kritik teknolojilerde yeniden öne çıktı. Bugün yaklaşık 275 milyon araçta kullanılan sistem, çarpışma uyarısı ve şerit takibi gibi hayati güvenlik özelliklerini sağlıyor. QNX yalnızca otomotivde değil, sağlık ve endüstride de kullanılıyor. Şirketin piyasa değeri düşse de, görünmeyen bu teknolojiyle etkisini sürdürüyor.

Bir dönem akıllı telefon pazarının liderlerinden olan BlackBerry, donanım üretiminden çekilmesinin ardından gözlerden uzak ancak kritik bir alanda yeniden yükselişe geçti. Şirketin geliştirdiği QNX platformu, bugün küresel ölçekte milyonlarca araçta aktif rol oynuyor.

Wall Street Journal verilerine göre BlackBerry’nin QNX işletim sistemi dünya genelinde yaklaşık 275 milyon araçta kullanılıyor. Sürücülerin doğrudan fark etmediği bu sistem, çarpışma uyarısı, şerit takip asistanı, adaptif hız sabitleyici ve yaya algılama gibi hayati güvenlik teknolojilerinin temelini oluşturuyor.

QNX Başkanı John Wall, sistemi “görünmeyen ama vazgeçilmez” olarak tanımlıyor. Wall, bu teknolojinin bir binanın altyapısı gibi çalıştığını ve tüm sistemi ayakta tuttuğunu ancak kullanıcı tarafından fark edilmediğini belirtiyor. QNX’in en önemli özelliği ise gerçek zamanlı çalışması ve hata toleransının son derece düşük olması.

QNX yalnızca otomotiv sektöründe değil; sağlık ve endüstriyel otomasyon gibi alanlarda da kullanılıyor. Cerrahi robotlar, tıbbi cihazlar ve üretim sistemlerinde aktif rol oynayan teknoloji, BlackBerry’nin kritik alanlardaki varlığını sürdüğünü ortaya koyuyor.

2008 yılında yaklaşık 83 milyar dolar piyasa değerine ulaşan BlackBerry, akıllı telefon rekabetinde Apple ve Google’ın gerisinde kalarak büyük bir düşüş yaşadı. Günümüzde şirketin değeri yaklaşık 3 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. 2010 yılında satın alınan QNX ise başlangıçta mobil işletim sistemi geliştirme amacıyla alınmıştı. Ancak strateji değişikliğiyle birlikte bu teknoloji, araçların ve kritik sistemlerin arka planında konumlanarak şirketin yeniden yükselişinde kilit rol oynadı.

