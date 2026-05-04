Bir zamanlar peynir ekmek gibi satıyordu! Efsane telefon markası geri döndü
Bir zamanlar milyonlarca satan telefonların üreticisi BlackBerry, akıllı telefon pazarından çekildikten sonra QNX platformuyla kritik teknolojilerde yeniden öne çıktı. Bugün yaklaşık 275 milyon araçta kullanılan sistem, çarpışma uyarısı ve şerit takibi gibi hayati güvenlik özelliklerini sağlıyor. QNX yalnızca otomotivde değil, sağlık ve endüstride de kullanılıyor. Şirketin piyasa değeri düşse de, görünmeyen bu teknolojiyle etkisini sürdürüyor.