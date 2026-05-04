Park derdi bitiyor! OMODA & JAECOO’dan tek komutla gelen akıllı teknoloji

OMODA & JAECOO, şehir hayatında sürücülerin en çok zaman kaybettiği park sorununa yeni nesil bir çözüm getiriyor.

Tek dokunuşla akıllı teknoloji

Yenilikçi tasarım diline sahip modelleri ile kısa sürede dikkatleri üzerine çeken OMODA & JAECOO, VPD (Valet Parking Driver) teknolojisini küresel sahneye taşıyarak park etme deneyimini yeniden tanımlıyor. Genç kullanıcıların günlük hayatta yaşadığı park zorluklarına çözüm sunan sistem, “El Salla Gitsin” ve “Çağır Gel” fonksiyonlarıyla öne çıkıyor. Tek dokunuşla çalışan bu akıllı teknoloji, park sürecini zahmetli bir adım olmaktan çıkararak konforlu bir deneyime dönüştürüyor. Farklı iklim ve coğrafyalarda test edilen VPD, gerçek kullanım senaryolarına uygun olarak geliştirildi. Ağustos 2026 itibarıyla ilk olarak Orta Doğu’da devreye alınması planlanan sistem, ardından farklı pazarlarda yaygınlaşacak. OMODA & JAECOO, bu teknolojiyle akıllı mobilite alanındaki iddiasını bir adım daha ileri taşıyor.

En kullanıcılar için bir hayli zor

Günlük şehir yaşamında park etmek, özellikle genç kullanıcılar için çoğu zaman en yorucu ve zaman kaybettiren süreçlerden biri olmaya devam ediyor. Kalabalık otoparklarda yer aramak, etkinlik sonrası aracını bulmaya çalışmak ya da zorlu hava koşullarında araca ulaşmak ise bu zorlukların başını çekiyor. Yenilikçi yaklaşımıyla OMODA & JAECOO, bu deneyimi kökten değiştiren VPD (Valet Parking Driver) teknolojisini küresel sahneye taşıyarak park etmeyi zahmetli bir süreç olmaktan çıkarıyor.

“Milyondan Yıllık Milyona” strateji lansmanı ve OMODA 4 üretim hattından çıkış töreninde tanıtılan VPD teknolojisi, genç kullanıcıların günlük hayatına doğrudan dokunan pratik bir çözüm sunuyor. Bir “oyun kolaylaştırıcı” mantığıyla geliştirilen sistem, kullanıcıya iki temel fonksiyon sağlıyor: “El Salla Gitsin” ve “Çağır Gel”.

“El Salla Gitsin” özelliği sayesinde kullanıcı araçtan indikten sonra yoluna devam edebiliyor, araç ise uygun park alanını kendi kendine bulup hassas şekilde park işlemini tamamlıyor. “Çağır Gel” fonksiyonu ile araç, tek komutla bulunduğu noktadan hareket ederek kullanıcıya ulaşıyor. Böylece park süreci, yolculuğun stresli bir aşaması olmaktan çıkarak konforlu bir deneyime dönüşüyor.

Gerçek hayat senaryolarıyla test edilen akıllı park deneyimi

VPD teknolojisinin sunduğu konforu göstermek amacıyla lansmanda özel bir deneyim alanı oluşturuldu. Burada şiddetli yağmur altında aracına ulaşmaya çalışan bir kullanıcı senaryosu canlandırıldı. Ancak bu kez kullanıcı, yalnızca mobil uygulama üzerinden komut vererek aracı bulunduğu noktaya çağırdı.

Araç, zorlu hava koşullarından etkilenmeden otonom şekilde hareket ederek kullanıcıya ulaştı ve park sürecini eksiksiz şekilde tamamladı. Gösterim boyunca sistemin hassasiyeti ve güvenilirliği ön plana çıkarken, kullanıcı deneyiminin ne ölçüde kolaylaştığı net şekilde ortaya kondu. Bu deneyim, VPD’nin yalnızca bir teknoloji değil, günlük yaşamı kolaylaştıran bir çözüm olduğunu gösterdi.

Farklı coğrafyalara uyum sağlayan akıllı çözüm

VPD, farklı iklim ve kullanım koşullarına göre geliştirilen bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Sistem, ilk etapta Ağustos 2026 itibarıyla Orta Doğu pazarında sunulacak, ardından Güneydoğu Asya ülkelerinde kullanıma sunulması planlanıyor.

Yüksek sıcaklıkların hakim olduğu Orta Doğu’da kullanıcılar serin bir ortamda beklerken araç “Çağır Gel” özelliğiyle yanlarına gelebiliyor. Yoğun yağışların görüldüğü bölgelerde kullanıcılar kapalı bir noktada inerek “El Salla Gitsin” fonksiyonu ile park sürecini araca bırakabiliyor. Dar ve karmaşık otopark alanlarında ise sistemin hassas manevra kabiliyeti, park etme sürecini kolaylaştırarak kullanıcıya güven veriyor.

Akıllı mobilite vizyonunda yeni bir adım

VPD teknolojisinin global lansmanı, OMODA & JAECOO’nun akıllı mobilite alanındaki dönüşümünün önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Marka, genç kullanıcıların beklentilerini merkeze alarak geliştirdiği teknolojilerle mobilite deneyimini yeniden şekillendiriyor.

“Gençlerle Birlikte Güzel Bir Yaşam İnşa Etmek” vizyonu doğrultusunda hareket eden OMODA & JAECOO, VPD’den robotik çözümlere kadar uzanan teknoloji ekosistemiyle yalnızca mobiliteyi değil, kullanıcıların günlük yaşam deneyimini de dönüştürmeyi hedefliyor. Daha akıllı, daha konforlu ve daha bağlantılı bir mobilite anlayışıyla marka, geleceğin şehir yaşamına yön vermeye devam ediyor.