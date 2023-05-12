  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hangisi yalan Bay Kemal
Gündem

Hangisi yalan Bay Kemal

Yeniakit Publisher
2023-05-12 09:12:00 -
Hangisi yalan Bay Kemal

Seçimi kazanma umudunu terör örgütlerinin siyasi uzantılarından gelecek oylara bağlayan zillet paydaşları iyice tutuştu. Fondaş medya Kılıçdaroğlu’nun KHK’lı Fetö’cülere, Kandil’e ve terör elebaşılarına verdiği sözleri yalanlayarak, tabandan gelen tepkilerin önünü kesmeye çalışıyor. Akit’in arşiv kayıtlarından yaptığı çalışma ise, Bay Kemal ve yandaşlarının “yalan-iftira” dediği o broşürdeki açıklamaların tamamının doğru olduğunu teyit etti.

Haber Merkezi

Olası iktidarlarında Kandil’in siyasi uzantısına bakanlık sözü veren, kamu kaynaklarını terör örgütüne aktaran belediyelere dokunmayacakları vaadi veren, Türkiye’yi bölme adımı olan HDP ile federasyon anayasası hazırlayacak kadar zıvanadan çıkan ve FETÖ ile iltisaklı tüm KHK’lıları göreve iade edeceklerinin sözünü veren CHP ve avaneleri, tüm bunları katıldıkları toplantılarda açık açık söylemelerine rağmen inkar siyasetine başladı.

Son olarak Alman Deutsche Welle gazetesine verdiği demeçte, terör tutuklusu Selahattin Demirtaş ile Gezi finansörü Osman Kavala’nın serbest bırakılması yönündeki AİHM kararının uygulanacağını söyleyen Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları hafızalardaki yerini korurken, CHP’nin yayın organı konumundaki Sözcü, dünkü manşet haberinde Kayseri’de dağıtılan bir broşürdeki ifadeleri yalanlayarak CHP liderinin geçmiş söylemlerini aklamaya çalıştı.

Seçime sayılı günler kala oyları düşen ve köşeye sıkışan malum zihniyetin “yalan-iftira” dediği broşürdeki açıklamaların tamamının Kılıçdaroğlu’na ait olduğu ortaya çıktı.

Bu ifadelerin neresi yalan?

İşte fondaş Sözcü’nün temizlemeye çalıştığı Bay Kemal’in kirli sicilinden bazı örnekler:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

• 28 Mayıs 2022’de Van’da “Selahattin Demirtaş’ın ve Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını istiyorsanız, bize katılacaksınız” dedi.

• Kılıçdaroğlu aynı gün Van’da düzenlediği mitingde, “Söz veriyorum o kayyım denen garabet uygulamayı tümüyle bitireceğiz” diyerek, PKK ile iltisaklı belediye başkanları görevden alan düzenlemeye son vereceklerini ilan etti.

• 1 Eylül 2022’de Niğde’de “KHK’lıları biliyorum, sözünü verdim, hiç endişe etmeyin çözeceğim” diyerek, FETÖ ve PKK ile iltisaklı örgüt militanlarına müjde verdi.

• 7 Ocak 2016’da, katıldığı canlı yayında “Yerel yönetimler özerklik şartını kabul ediyoruz, uygulanmalı” diyerek, özerklik şartını mutlaka getireceklerini söyledi.

Bay Kemal'in ağzını bıçak açmadı

• Kılıçdaroğlu, olası iktidarında, “İlk yapacağımız işlerden biri Suriye ile görüşmektir” derken, dış politika danışmanı Ünal Çeviköz Suriye’den çekilme sinyali verdi.

• Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklarını korumak için Libya ile yaptığı Deniz Anlaşması’na tepki gösteren Kılıçdaroğlu, ‘Libya’da ne işimiz var?’ derken, yine Çeviköz, Ege ve Akdeniz’deki hak arama çabalarımızın “yayılmacı” olduğunu savundu.

• SİHA’ların teröristlere karşı kullanılmasını ‘savaş suçu’ olarak lanse eden CHP’li Sezgin Tanrıkulu, olası CHP iktidarında aralarında Baykar Holding Teknoloji Şefi Selçuk Bayraktar’ın da olduğu yerli isimleri yargılayacaklarını ima ederken, Kılıçdaroğlu yaşananlara sessiz kaldı.

Kazanırsa, APO da özgür kalacak

Altılı Masa liderlerinin imzaladığı “Ortak Politikalar Mutabakat Metni”nde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararlarının esas alınacağı ve uyum yasalarının harfiyen uygulanacağı maddesi yer alıyor. Kılıçdaroğlu’nun Avrupa ile imzalanan uyum yasalarını uygulaması halinde ise 25 yıldır cezaevinde yatan PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın tahliyesinin önü açılıyor.

İnce'nin kararı sonrası akıllara Kılıçdaroğlu geldi
İnce'nin kararı sonrası akıllara Kılıçdaroğlu geldi

Gündem

İnce'nin kararı sonrası akıllara Kılıçdaroğlu geldi

Kılıçdaroğlu, ABD'yi aklayıp Rusya'yı suçladı: Elinizi Türkiye'nin üzerinden çekin
Kılıçdaroğlu, ABD'yi aklayıp Rusya'yı suçladı: Elinizi Türkiye'nin üzerinden çekin

Gündem

Kılıçdaroğlu, ABD'yi aklayıp Rusya'yı suçladı: Elinizi Türkiye'nin üzerinden çekin

Kılıçdaroğlu'na 'Muharrem İnce' tepkisi: 'FETÖ kumpası' demiyor, hala davet ediyor
Kılıçdaroğlu'na 'Muharrem İnce' tepkisi: 'FETÖ kumpası' demiyor, hala davet ediyor

Gündem

Kılıçdaroğlu'na 'Muharrem İnce' tepkisi: 'FETÖ kumpası' demiyor, hala davet ediyor

Kılıçdaroğlu'nu 'seyyid' ilan eden Hacı Meral Erdoğan'ı şirkle suçladı!
Kılıçdaroğlu'nu 'seyyid' ilan eden Hacı Meral Erdoğan'ı şirkle suçladı!

Siyaset

Kılıçdaroğlu'nu 'seyyid' ilan eden Hacı Meral Erdoğan'ı şirkle suçladı!

Türkiye gündemine damga vuran tüm kasetler niye Kılıçdaroğlu'na yarıyor?
Türkiye gündemine damga vuran tüm kasetler niye Kılıçdaroğlu'na yarıyor?

Siyaset

Türkiye gündemine damga vuran tüm kasetler niye Kılıçdaroğlu'na yarıyor?

Kılıçdaroğlu"Serbest bırakacağım" demişti! İşte Demirtaş’ın suç dosyası
Kılıçdaroğlu”Serbest bırakacağım” demişti! İşte Demirtaş’ın suç dosyası

Gündem

Kılıçdaroğlu”Serbest bırakacağım” demişti! İşte Demirtaş’ın suç dosyası

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Rabia Zafer

YALAN SÖYLEME VE FIRILDAKLIK OSKARI OLSA KESİNLİKLE KAZANIR YALANCI FIRILDAK,YALANDAROĞLU KESİNLİKLE.

zigon

Ziyaaa
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23