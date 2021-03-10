  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Hangi yiyecek ve besinlerde glüten bulunmaz?
Yaşam

Hangi yiyecek ve besinlerde glüten bulunmaz?

Gluten, buğday içerisinde yer alan ve un öz değerlerini en fazla içeren protein grubudur. Buğday unundaki suda çözünmeyen proteinler kısmına dâhildir. Glute, gliadin ve glutenin adlı iki ayrı proteinin bileşiminden oluşur. Peki, hangi yiyecek ve besinlerde glüten bulunmaz?

Yeniakit Publisher
2021-03-10 14:07:00 -
Hangi yiyecek ve besinlerde glüten bulunmaz?

Sağlıklı beslenmek adına son yıllarda insanlar artık daha fazla çaba göstermeye başladı. Glütenli besinlerin, herkes için mi yoksa sadece glutenle ilgili sağlık sorunları olanlar için mi zararlı olduğu konusu hala çözüme kavuşmamışken, sağlıklıları konusunda çok hassas olan bireyler glütenli besinlerden uzak durmaya çalışıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Hangi yiyecek ve besinlerde glüten bulunmaz?

Tahıllar:

Pirinç, nişastadan yapılan gıdalar, mısır ve soya unu, darı, keten bitkisi

Çorbalar:

Sebze çorbası (buğday ve çavdar unsuz), pirinç çorbası, pirinçli yoğurt çorbası,baklagiller ve baklagil

et ve tavuk sulu çorbalar

Tatlılar:

Buğday ve çavdar unu olmadan yapılan her tatlı, sütlü tatlılar (buğday ve çavdar unsuz), şeker, bal, pekmez, lokum, komposto

Etler-baklagiller:

Etler (et, balık, tavuk, sakatat), tüm baklagiller

Süt ve süt ürünleri:

Süt, yoğurt, peynir

Meyve ve sebzeler:

   Tüm meyve ve sebzeler

Yağlar ve diğerleri:

Tereyağı margarin ve bitkisel yağlar (Günde 1 yemek kaşığı tüketilmesi uygundur.), sirke, limon, salamura turşu, baharat, tuz, domates suyu, ev salçası

İçecekler:

Siyah çay, ıhlamur çayı, süt, ayran, meyve suları, limonata, soda

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay