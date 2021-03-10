Hangi yiyecek ve besinlerde glüten bulunmaz?
Gluten, buğday içerisinde yer alan ve un öz değerlerini en fazla içeren protein grubudur. Buğday unundaki suda çözünmeyen proteinler kısmına dâhildir. Glute, gliadin ve glutenin adlı iki ayrı proteinin bileşiminden oluşur. Peki, hangi yiyecek ve besinlerde glüten bulunmaz?
Sağlıklı beslenmek adına son yıllarda insanlar artık daha fazla çaba göstermeye başladı. Glütenli besinlerin, herkes için mi yoksa sadece glutenle ilgili sağlık sorunları olanlar için mi zararlı olduğu konusu hala çözüme kavuşmamışken, sağlıklıları konusunda çok hassas olan bireyler glütenli besinlerden uzak durmaya çalışıyor. İşte merak edilen haberin detayları…
Hangi yiyecek ve besinlerde glüten bulunmaz?
Tahıllar:
Pirinç, nişastadan yapılan gıdalar, mısır ve soya unu, darı, keten bitkisi
Çorbalar:
Sebze çorbası (buğday ve çavdar unsuz), pirinç çorbası, pirinçli yoğurt çorbası,baklagiller ve baklagil
et ve tavuk sulu çorbalar
Tatlılar:
Buğday ve çavdar unu olmadan yapılan her tatlı, sütlü tatlılar (buğday ve çavdar unsuz), şeker, bal, pekmez, lokum, komposto
Etler-baklagiller:
Etler (et, balık, tavuk, sakatat), tüm baklagiller
Süt ve süt ürünleri:
Süt, yoğurt, peynir
Meyve ve sebzeler:
Tüm meyve ve sebzeler
Yağlar ve diğerleri:
Tereyağı margarin ve bitkisel yağlar (Günde 1 yemek kaşığı tüketilmesi uygundur.), sirke, limon, salamura turşu, baharat, tuz, domates suyu, ev salçası
İçecekler:
Siyah çay, ıhlamur çayı, süt, ayran, meyve suları, limonata, soda