Sağlıklı beslenmek adına son yıllarda insanlar artık daha fazla çaba göstermeye başladı. Glütenli besinlerin, herkes için mi yoksa sadece glutenle ilgili sağlık sorunları olanlar için mi zararlı olduğu konusu hala çözüme kavuşmamışken, sağlıklıları konusunda çok hassas olan bireyler glütenli besinlerden uzak durmaya çalışıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Hangi yiyecek ve besinlerde glüten bulunmaz?

Tahıllar:

Pirinç, nişastadan yapılan gıdalar, mısır ve soya unu, darı, keten bitkisi

Çorbalar:

Sebze çorbası (buğday ve çavdar unsuz), pirinç çorbası, pirinçli yoğurt çorbası,baklagiller ve baklagil

et ve tavuk sulu çorbalar

Tatlılar:

Buğday ve çavdar unu olmadan yapılan her tatlı, sütlü tatlılar (buğday ve çavdar unsuz), şeker, bal, pekmez, lokum, komposto

Etler-baklagiller:

Etler (et, balık, tavuk, sakatat), tüm baklagiller

Süt ve süt ürünleri:

Süt, yoğurt, peynir

Meyve ve sebzeler:

Tüm meyve ve sebzeler

Yağlar ve diğerleri:

Tereyağı margarin ve bitkisel yağlar (Günde 1 yemek kaşığı tüketilmesi uygundur.), sirke, limon, salamura turşu, baharat, tuz, domates suyu, ev salçası

İçecekler:

Siyah çay, ıhlamur çayı, süt, ayran, meyve suları, limonata, soda