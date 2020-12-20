Koronavirüs uçuş yasakları | İngiltere’de bulaş hızının yüzde 70 arttığı koronavirüs mutasyonu tespit edildi. Belçika ve Hollanda’da mutasyona uğrayan virüslü birkaç hastanın olduğu açıklandı. Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika ve İsrail geçici olarak İngiltere’ye ulaşımı durdurdu. Türkiye’nin de İngiltere’ye uçuşları durdurup durdurmadığı merak ediliyor. Peki, İngiltere Türkiye uçuşlar yasak mı? Uçuşlar iptal mi edildi?

Hangi ülkelere uçuş yasağı geldi? | Hangi ülkelerle uçuşlar durduruldu?

Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Koca, sosyal medya hesabından “Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır” denildi.