Hangi ülkelerden uçuşa izin yok? Türkiye'ye uçuş yasağı getirilen ülkeler

İçişleri'nden 6 ülke için uçuş yasağı getirileceği haberi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 1 Temmuz'dan sonra durdurulacak uçuşlar hangi ülkeler için geçerli olacak?

Türkiye'ye uçuş yasağı getirilen ülkeler

İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine gönderilen genelgede bazı ülkelerde artan vaka sayılarına dikkat çekilerek, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’dan gelen uçuşların yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine '1 Temmuz 2021 Sonrası Ülkeye Giriş Tedbirleri' konulu genelge gönderdi. Genelgede, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yazılan yazı ile diğer ülkelerde salgının seyrinde yaşanan gelişmeler de göz önünde bulundurularak 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren sınır kapılarında uygulanması gereken tedbirlere ilişkin önerilerin İçişleri Bakanlığı’na iletildiği belirtildi. Genelgede, yeni varyantlarıyla beraber bazı ülkelerde salgının seyrinde yeniden tırmanış gözlemlendiği belirtilere, tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarında 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren hayata geçirilmesi gereken tedbirler sıralandı.

Buna göre Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’dan gelen uçuşlar bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar durduruldu. Bu ülkelerden ülkeye doğrudan seyahat edilmesine izin verilmeyecek. Başka bir ülkeden gelmekle birlikte son 14 günde bu 6 ülkede bulunduğu anlaşılan kişilerden ülkeye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacak. Karantinanın 14'üncü gününün sonunda yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina tedbiri sonlandırılacak. PCR test sonucu pozitif çıkanlar ise test sonucunun pozitif çıktığı tarihten itibaren izolasyona alınacak ve 14'üncü günün sonunda PCR testinden negatif sonuç alınmasıyla tedbir sonlandırılacak.