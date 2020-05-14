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Hangi şehirlerde maske takmak zorunlu | Maske takmanın zorunlu olduğu yerler

Maske takmak nerede zorunlu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınının kontrol altına alındığını ancak maske ve sosyal mesafe kurallarına uygulanmasının son derece önemli olduğunu belirtti. Yeni normalleşme süreciyle ilgili vatandaşlar “Maske takmak zorunlu mu?” , “Nerede maske takmak zorunlu?” , “Hangi illerde maske takmak zorunlu?” , “Maske takmayanlara ceza var mı?” , “Hangi illerde maske takmak zorunlu?” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 14:00:00 -
Hangi şehirlerde maske takmak zorunlu | Maske takmanın zorunlu olduğu yerler

Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs yaşantımızı değiştirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgının kontrol altına alındığını belirtti. Ancak Bakan Koca maske ve sosyal mesafeye riayet edilmesi gerektiğini altını çizdi. Bazı şehirlerde ise maske takmak zorunlu hale geldi.

Hangi şehirlerde maske takmak zorunlu | Maske takmanın zorunlu olduğu yerler

Market, pazar, kuaför ve toplu ulaşımda maske takmak tüm şehirlerimizde zorunlu durumda. Ancak bazı illerde sokağa çıkan herkesin maske takması zorunlu hale getirildi.

Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla ve Uşak İl Hıfzısıhha Kurulları, sokağa maskesiz çıkmayı yasakladı.

Maske takma kuralına uymayanlara ise para cezası uygulanacak.

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