Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs yaşantımızı değiştirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgının kontrol altına alındığını belirtti. Ancak Bakan Koca maske ve sosyal mesafeye riayet edilmesi gerektiğini altını çizdi. Bazı şehirlerde ise maske takmak zorunlu hale geldi.

Hangi şehirlerde maske takmak zorunlu | Maske takmanın zorunlu olduğu yerler

Market, pazar, kuaför ve toplu ulaşımda maske takmak tüm şehirlerimizde zorunlu durumda. Ancak bazı illerde sokağa çıkan herkesin maske takması zorunlu hale getirildi.

Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla ve Uşak İl Hıfzısıhha Kurulları, sokağa maskesiz çıkmayı yasakladı.

Maske takma kuralına uymayanlara ise para cezası uygulanacak.