Üniversite sınavı sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. YKS’nin ardından sınav soruları ve cevap anahtarları yayınlandı. Yayınlanan soru ve cevaplardan yaklaşık puanlarını hesaplayanlar okumak istedikleri okul ve bölümlerle ilgili araştırmaya başladı. Bu sebeple pek çok öğrenci hangi illerde Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarının olduğunu araştırıyor. İşte, detaylar.

KYK nedir?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı, 22 Ağustos 1961 tarihinde kurulan ve yükseköğrenim gören ve maddi olanaklardan yoksun öğrencilerin maddi yönden desteklenmesi amaçlayan tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tâbi özel bütçeli ve sosyal amaçlı hizmet veren bir kamu kurumudur.

Hangi şehirlerde KYK yurdu var? | KYK yurdu olan iller

Milyonlarca öğrenci üniversiteli olmaya adım atacakları süreçte nerede yaşayacaklarını da planlamaya başladı. Bu nedenle öğrenciler hangi şehirlerde hangi ilçelerde KYK kursu olduğunu merak ediyor. İl il KYK yurdu listesine ulaşmak için fotoğrafa tıklayınız.