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Hangi odaya hangi perde?

Büyük pencerelerde yerlere kadar uzanan düz renk tüller, pano ve balon kadife, tafta, sonil kumaştan yapılmış perdeler güzel durur...

09 Ekim 2018 Salı 19:09
Hangi odaya hangi perde?

Perdelik kumaştan yaptırılabilecek bir duvar panosu ve küçük süs yastıkları ona katkı yapabilir. Bordo, yeşil, altın sarısı ve tonları, kahverengi, kırmızı, bej tonları salonlar için doğru seçimdir. Kendinden desenli dokumalar klasik bir havayı yansıtırken; sadece tül kullanılmış camlar modern spor ve ferah bir salon etkisini verir.

● ÇOCUK ODALARI

Çocuk odalarında, ferah ama sevimli mekanlar yakalayabilmek için ince dokunuşlu kumaşları tercih etmelisiniz, ayrıca yarım perde ve tüller ideal seçimlerdir.

Erkek çocukları için çizgi film kahramanların, kızlar için çiçekli desenlerin olduğu tüller tercih edilmeli..

● MUTFAKLAR

Mutfaklarda kolay yıkanabilen sentetik dokumalar veya piyasada ahşap, alüminyum mikro jaluzi olarak satılan katlamalı perdelikler iyi olur. Kumaş tercih edilecekse kısa düz, açık renk modelleri seçin.

● YATAK ODALARI

Fantezi ve renkli olabilir. Yere kadar uzanan ipek vual veya sentetik ipek, desenli dokuma tüller idealdir. Kadife, ipek santuk, tafta, saten kumaşlardan yapılmış perdeler de olabilir. Aynı kumaşlardan yatak örtüleri yapmak da iyi olur.

● Tülleri mutlaka colormatik deterjanlar ile yıkamalısınız.

● Yıkama yapılan tülleri, sıkma ayarında makinede bırakmayın.

● Perdelerde pile payı az verilmeli.

● Perde ve tül ölçüsü alırken, kornişin iki buçuk katı metraj kumaş alınır. Yani 3 metre bir pencereye alınacak tül miktarı 7,5 metredir.

● İthal kumaşlar ile yerli üretim dokumalar arasında kalite olarak fark yok; ama fiyatları çok çok farklı.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 19:09
  1. perde
  2. perde seçerken dikkat edilmesi gerekenler
  3. perde temizliği

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