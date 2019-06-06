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Hangi markette hangi ürünlerde indirim var? Alışverişte en ucuz adresi gör paran cebinde kalsın

Hayatı kolaylaştıran mobil uygulamalara her gün yenileri eklenirken, tüketiciler en çok ucuz ürünlerle ilgili olanlara yöneliyor. Bu amaçla yola çıkan dört arkadaş market indirimlerinin kolay takip edilebilmesi için cep telefonuna indirilen indirimDe isimli bir uygulama geliştirdi.

06 Haziran 2019 Perşembe 12:21
Hangi markette hangi ürünlerde indirim var? Alışverişte en ucuz adresi gör paran cebinde kalsın

 Akit  Ekonomi 

Marketlerin indirim kampanyalarını kıyaslamalı bir şekilde yansıtan uygulamalar artık cep telefonlarında da yer bulacak. Market indirimlerini takip etmekte zorlanan vatandaşlara kolaylık sağlamak için geliştirdikleri iş fikrini teknoloji ile buluşturan dört arkadaş, indirim ve kampanyalarını tek bir platformda sunan mobil uygulama ‘indirimDe’yi devreye almak için harekete geçti.

İndirimDE ile ucuzluğa kolay erişim

Şirketin kurucu ortaklarından Oğuzhan Uyanık, indirimDe’nin android ve iOS telefonlarda kullanılabilen, kullanıcıların konumlarına özel olarak marketlerin indirim ve kampanyalarını kategorize ederek sunan bir mobil uygulama olduğunu söyledi. Uygulama ile kullanıcılara favori ürün, kategori ve market seçimlerine göre yapay zekâdan faydalanarak indirim ve kampanya önerilerinde bulunuluyor.

Tüm kampanyalar bir arada

Türkiye’de hizmet veren 150’den fazla marketi tek bir uygulamada tek bir platformda toplayarak hem marketlerin dijital ile tanışmasına hem de market broşürlerinin yol açtığı çevre kirliliği ve kağıt israfının önüne geçmeye çalıştıklarını söyleyen Oğuzhan Uyanık, şu bilgileri verdi: “İstanbul’da ikamet eden bir kullanıcı indirimDe uygulamasına giriş yaptığında çevresindeki marketlerin indirim broşürlerinin yanısıra o broşürde yer alan ve konumuna özel/ kişiye özel marketler tarafından tanımlanmış ürün ve kampanyaları da görebiliyor. ‘Süt ve Kahvaltılık’, ‘Temizlik Ürünleri’, ‘Kişisel Bakım Ürünleri’ ve ‘Bebek Ürünleri’ gibi kategoriler sayesinde kullanıcılar çevresindeki indirimleri ve kampanyaları kategorisine göre görüntüleyebiliyor. Mesela temizlik ürünleri kategorisindeki bir ürünün farklı marketlerdeki anlık fiyat karşılaştırmasıyla birlikte son 6 aylık fiyat geçmişi de görülebiliyor. Bankaların, online alışveriş sitelerinin ve operatör firmalarının kampanyalarını da ‘Kampanyalar’ adını verdiğimiz bir menü üzerinden gösteriyoruz. Ayrıca marka, market ve ajanslar için ürün/rakip takip sistemleri ve akıllı analiz raporları sunuyoruz.

25 bin kullanıcısı var

Google Play Store ve Apple Store’da şu anda ücretsiz olarak sunulan uygulama 25 binin üzerinde kişi tarafından kullanılıyor. Müşteri portföyünde ise hızlı tüketim ürünleri (FastMoving Consumer-FMCG) konusunda hizmet veren tüm marka, market ve ajanslar yer alıyor. Son kullanıcıya ulaşmak ve bunun için dijitalde olmak isteyen tüm markalara hizmet vermeye çalıştıklarını kaydeden Uyanık, “Marka, market ve ajanslar için hazırladığımız B2B raporlama ekranlarımızla birçok markanın dijital pazarlamaya ayırdığı bütçeyi daha efektif kullanmasını sağlayacak analizler sunuyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 12:21
  1. İstanbul
  2. Marketlerin indirim kampanyaları
  3. Hangi markette hangi ürünlerde indirim var?
  4. Market indirimleri
  5. indirimDe
  6. Oğuzhan Uyanık
  7. android
  8. iOS
  9. mobil uygulama
  10. Bebek Ürünleri
  11. Google Play Store
  12. Apple Store
  13. FastMoving Consumer-FMCG

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