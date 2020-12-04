Korona vaka sayılarının artmasıyla birlikte yüz yüze eğitime 4 Ocak’a kadar ara verildi. Milyonlarca öğrenci eğitimini uzaktan online olarak görmekte. Belediyeler öğrencilerin eğitimine yardımcı olmak için halk kütüphanelerinde ücretsiz internet hizmeti sunmakta. Bu hizmete Türkiye’nin tüm belediyelerinde görmek mümkün. İstanbul’da hangi kütüphanelerde internet ücretsiz? İnsanların yoğun olduğu toplu taşıma araçları, meydan, park, iskele, kütüphane, kültür merkezi, üniversite, spor tesisi ve turistik sosyal alanlarda verilen İBB Wi-Fi’ın ücretsiz internet hizmetinden yararlanabilmek için kullanıcıların akıllı telefon, tablet veya dizüstü bilgisayar ile internet noktalarından İBB Wi-Fi kablosuz ağına bağlanmaları yeterli oluyor.

Hangi kütüphanelerde internet ücretsiz?

İstanbul’daki kütüphanelerde ücretsiz internet hizmeti verilmekte. Bu kütüphaneler ise şunlar: