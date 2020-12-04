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Teknoloji Hangi kütüphanelerde internet ücretsiz?
Teknoloji

Hangi kütüphanelerde internet ücretsiz?

Halk kütüphanelerinde internet var mı? Kütüphanelerde internet var mı? Evinde interneti olmayan ya da internet paketini yetiremeyen özellikle de uzaktan eğitime erişim konusunda sorun yaşayan öğrencilere belediyelerin sunduğu ücretsiz internet hizmetinden yararlanmak istiyor. İstanbul genelinde İBB Wi-Fi noktalarının bulunduğu 17 kütüphanede geçerli olacak hizmetle öğrenciler sınavlarına hazırlanırken veya dersleriyle ilgili araştırmalarını yaparken ücretsiz internetini kullanabilecek. Peki Hangi kütüphanelerde internet ücretsiz?

Yeniakit Publisher
2020-12-04 11:47:00 - 2020-12-04 11:48:13
Hangi kütüphanelerde internet ücretsiz?

Korona vaka sayılarının artmasıyla birlikte yüz yüze eğitime 4 Ocak’a kadar ara verildi. Milyonlarca öğrenci eğitimini uzaktan online olarak görmekte. Belediyeler öğrencilerin eğitimine yardımcı olmak için halk kütüphanelerinde ücretsiz internet hizmeti sunmakta. Bu hizmete Türkiye’nin tüm belediyelerinde görmek mümkün. İstanbul’da hangi kütüphanelerde internet ücretsiz? İnsanların yoğun olduğu toplu taşıma araçları, meydan, park, iskele, kütüphane, kültür merkezi, üniversite, spor tesisi ve turistik sosyal alanlarda verilen İBB Wi-Fi’ın ücretsiz internet hizmetinden yararlanabilmek için kullanıcıların akıllı telefon, tablet veya dizüstü bilgisayar ile internet noktalarından İBB Wi-Fi kablosuz ağına bağlanmaları yeterli oluyor.

Hangi kütüphanelerde internet ücretsiz?

İstanbul’daki kütüphanelerde ücretsiz internet hizmeti verilmekte. Bu kütüphaneler ise şunlar:

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