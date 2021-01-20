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Yaşam Hangi kısıtlamalar kalktı?
Yaşam

Hangi kısıtlamalar kalktı?

Yasaklar kalktı mı, son dakika ne zaman bitecek? soruları vatadaşlar tarafından merak ediliyor. Bir süredir koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaların bugün düzenlenen Bilim Kurulu Toplantısı kararıyla kalkıp kalkmayacağı netlik kazanacak. Peki, Sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak mı? Restoran, cafe ve lokantalar açılacak mı? Okullarda yüz yüze eğitime devam edilecek mi? İşte son gelişmeler...

Yeniakit Publisher
2021-01-20 17:40:00 - 2021-01-20 18:19:47
Hangi kısıtlamalar kalktı?

Bilim Kurulu Toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. ağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında bir araya geldi. Toplantı video konferans yöntemi ile yapılacak. Gündemde aşılama süreci ve son durum olacak. Toplantının ardından bir yazılı açıklama yapılacak. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması gerçekleştiriliyor. Kafeler ve restoranlar sadece paket servis ve gel al hizmeti gerçekleştiriyor. Bu kısıtlamaların ve yasakların kalkacağı tarih merak ediliyor. 

Hangi kısıtlamalar kalktı?

Kabine toplantısı dün yani 11 Ocak 2021 Pazartesi günü gerçekleştirildi. Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalarla ilgili detaylara değindi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı konuşmasında kısıtlamaları kademeleri olarak azaltılacağını belirtti.Kısıtlamaların kalkacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası herhangi bir yeni açıklama yapılırsa detaylar haberimizde yer alacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması hangi gün ve saatlerde?

Hafta içi saat 21.00'den saat 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ise cuma günü saat 21.00'de başlıyor ve pazartesi saat 05.00'e kadar sürüyor.

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