Hangi Kılıçdaroğlu gerçek? 'Demirtaş’a özgürlük' vaadeden Bay Kemal’in taziye mesajına tepki yağdı

14 Mayıs’ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP ile ittifak yapan Kemal Kılıçdaroğlu adeta büyük bir hezimete uğramıştı. Kılıçdaroğlu’na tepkiler dinmek bilmiyor. Son olarak bugün verdiğimiz 3 şehdimizin ardından başsağlığı mesajı yayımlayan Kılıçdaroğlu’na sosyal medyadan tepki yağdı. Hem başsağlığı mesajında terör örgütü PKK’nın ismini geçirememesi, hem de daha önce seçim meydanlarında sarf edilen, “özerklik”, “Selahattin Demirtaş’a özgürlük” gibi ifadeler nedeniyle Kılıçdaroğlu bir kez daha tepkilerin odağı haline geldi.

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımının ardından, Diyarbakır’da 51 kişinin katil zanlısı olan, ve halen tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş için vaad edilen özgürlük çağırılarını hatırlatan kullanıcalar, “Hangisi doğru Kemal Bey? Selo’ya özgürlük mü? Şehitlere başsağlığı mı? Zira mehmetçik Selo’nun partisinin dağ kadrosu tarafından şehit edildi.” sözleriyle Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi.