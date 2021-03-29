Hangi illerde yüz yüze eğitim var? Uzaktan eğitim olan İller hangileri?
Okullar kapanacak mı? Son dönemde koronavirüs salgınında vakalar hızla artıyor. Bu sebeple vatandaşlar hangi illerde okulların kapanacağını merak ediyor. Peki, hangi illerde okullar kapandı?
Koronavirüs salgınında yerinde karar dönemi 1 Mart’ta başladı. Son günlerde isi vakalar bir hayli arttı. Bu sebeple vatandaşlar yüz yüze eğitimin durumunu araştırıyor. Peki, okullar kapanacak mı?
Hangi illerde yüz yüze eğitim var? Uzaktan eğitim olan İller hangileri?
Kabine toplantısı 29 Mart Pazartesi günü gerçekleşti. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulunacak.
1 Mart’ta açıklanan illerin risk durumu şöyle:
Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller
Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van
Orta Risk Grubunda Yer Alan İller
Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat
Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller
Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak
Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller
Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon