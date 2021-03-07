Koronavirüs salgınında vaka sayılarına göre risk durumu belirlendi. İllerdeki risk durumuna göre yasaklar uygulanıyor. Peki, hangi illerde vakalar azalıyor?

Hangi illerde vakalar düştü? Hangi iller sarı renkli oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son hafta 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman. Birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım” dedi.

Bakan Koca, ayrıca “Ağrı Adıyaman'a, Batman Samsun'a, Bingöl Ordu'ya, Bitlis Balıkesir'e, Diyarbakır İstanbul'a, Mardin Trabzon'a, Van İzmir'e, Siirt Rize'ye, Hakkari Sinop'a, Şanlıurfa Konya'ya, Şırnak Zonguldak'a, Uşak Tokat'a, Iğdır Giresun'a… örnek olsun. Riski tüm illerde düşürelim” ifadelerini kullandı.

Koronovirüs salgınında illere göre farklı tedbirler uygulanıyor. Düşük ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmıyor. Söz konusu illerde kısıtlama 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanıyor. Bu şehirlerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması da kaldırıldı.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 65 yaş üstü 10.00-14.00, 20 yaş altı ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor. Bu illerde cumartesi 21.00 ile pazartesi 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Çok yüksek riskli illerde restoranlar, kafeler, lokantalar gel-al ve paket servis hizmeti veriyor. Diğer illerde ise yeme-içme işletmeleri 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösteriyor.

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon