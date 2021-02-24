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Yaşam Hangi illerde kısıtlamalar kaldırılacak? Normalleşme ne zaman?
Yaşam

Hangi illerde kısıtlamalar kaldırılacak? Normalleşme ne zaman?

1 Mart hangi şehirlerde yasaklar kaldırılacak? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde önemli kısıtlamalar uygulanıyor. Vatandaşlar 1 Mart’ta hangi şehirlerde yasakların kaldırılacağını araştırıyor. Peki, hangi illerde hangi yasaklar kaldırılacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-24 14:15:00 -
Hangi illerde kısıtlamalar kaldırılacak? Normalleşme ne zaman?

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde aylardır pek çok kısıtlama uygulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısının ardından 1 Mart’ta illere göre bir takvimle normalleşme adımları atılacağını belirtti. Vatandaşlar hangi illerde hangi yasakların kaldırılacağını araştırmaya başladı. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Peki, ne zaman normalleşme olacak?

Hangi illerde kısıtlamalar kaldırılacak? Normalleşme ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Önümüzde bir tarafta vaka sayıları var diğer tarafta normalleşme takvimi var. Bu ikisini dengeli götüremezsek bir süre sonra yeniden artan vaka ve vefat oranları sebebiyle çok daha sert tedbirleri hayata geçirmemiz kaçınılmaz olacaktır. Bunun için milletimden sabır istiyorum. Sadece bizim normalleşme adımları atmamız da yetmiyor. Yakın ekonomik ve insani ilişkilerin bulunduğu Avrupa ile yürümesi şart” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eğitimde ilk adımları atmaya başladık. 1 Mart'tan itibaren diğer alanlarda da kriterleri karşılayan illerimizde adımlar atılmaya başlanacaktır. Vatandaşlarımızdan seyir durumunu yakından takip etmek suretiyle bir an önce normalleşme kriterine ulaşılmasını sağlamalarını bekliyorum. Aksi halde vaka ve ölüm sayılarını hedef seviyelerin altına düşürerek salgını tamamen yenmekte zorlanırız” diye konuştu.

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