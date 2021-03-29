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Yaşam Hangi illerde düğün yapmak yasak? Nikah törenleri yasaklandı mı?
Yaşam

Hangi illerde düğün yapmak yasak? Nikah törenleri yasaklandı mı?

Düğün nişanlar yasaklandı mı? Koronavirüs risk haritası güncellendi. Haritanın güncellenmesiyle illerde uygulanan tedbirler de değişti. Artan vakalar sebebiyle pek çok kişi düğünlerin iptal edilip edilmediğini araştırmaya başladı. Peki, düğün yapmak yasak mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-29 23:44:00 -
Hangi illerde düğün yapmak yasak? Nikah törenleri yasaklandı mı?

Koronavirüs salgınında yerinde karar dönemi 1 Mart’ta başladı. 29 Mart’ta ise risk haritası güncellendi. Haritanın revize edilmesinin ardından 58 il kırmızı yani çok yüksek riskli duruma geçti. İllerdeki risk durumu değişince uygulanan kısıtlamalar da değişti. Peki, düğünler yapılabilecek mi?

Hangi illerde düğün yapmak yasak? Nikah törenleri yasaklandı mı?

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerde 100 kişi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.

Çok yüksek riskli iller (Kırmızı)

Iğdır, Ardahan, Artvin, Rize, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman, Mersin, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Erzincan, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Isparta.

Yüksek riskli iller (Turuncu)

Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli ile Manisa.

Orta riskli iller (Sarı)

Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa.

Düşük riskli iller (Mavi)

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