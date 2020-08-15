Hangi illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için kısıtlamalar var?

Ülkemizde her geçen gün azımsanmayacak oranda koronavirüs vakaları gelmektedir. Artan koronavirüs vakalarından dolayı pek çok ilimizde yeni tedbirler alınmaya başlandı.

Alınan tedbirler en çok 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızı etkiliyor. İşte tedbir kararları alan illimiz...

Kayseri

65 yaş ve üzeri vatandaşlar sadece 10.00 ile 17.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanabilecekler, diğer saatlerde toplu taşıma araç kullanımı yasaklandı. Tüm Kayseri'de geçerli olmak üzere düğün, kına, nişan, nikah, mevlit, sünnet gibi toplu etkinliklere katılım yine yasaklandı.

Siirt

Tedbirler kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların 17.00 ile 24.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları yasaklanırken, yine 65 yaş ve üzerleri ile 15 yaşından küçük olanların nişan, kına ve düğün gibi etkinliklere katılmaları yasaklandı.

Şanlıurfa

Valilikçe alının tedbirler kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 06.00 - 10.00 ile 16.00 - 18.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları yasaklandı.

Van

65 yaş ve üzeri vatandaşların 07.30 - 10.00 ile 16.30 - 19.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarına binmeleri ve düğün, nişan, sünnet, mevlit gibi toplu törenlere katılması yasaklandı.

Elazığ

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın düğün, nişan, kına törenlerine katılımları yasaklanırken düğün süreside 3 saat ile sınırlandırıldı.

Bartın

65 yaş ve üzeri vatandaşların düğün, kına, nikah gibi toplu etkinlikler katılımları yasaklandı.

Malatya

Alınan tedbirler kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların15 Ağustos 2020'den itibaren sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla her gün 10.00-17.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir. Ayrıca yine 65 yaş ve üzeri vatandaşların düğün, nikah, sünnet gibi toplu etkinliklere katılması yasaklanmıştır.

Yalova

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 09.00 - 21.00 saatleri arasında sokağa çıkabilirken diğer saatlerde sokağa çıkması yasaklandı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta 07.00 - 10.00 ile 17.00 - 20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları yasaklanmıştır. Ayrıca sempt pazarlarına saat 17.00'dan sonra girmeleride yasaklanmıştır.

Düzce

Alınan tedbirler kapsamında Düzce'de 65 yaş ve üzeri vatandaşların düğünlere katılmaları yasaklanmıştır.

Gaziantep

65 yaş ve üzeri vatandaşların 07.00 - 10.00 ile 17.00 - 20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları yasaklanırken semt pazarlarına saat 18.00'dan sonra girmeleride kısıtlanmıştır.