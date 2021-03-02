Hangi iller çok yüksek riskli? Çok yüksek riskli illerdeki yasaklar?

Koronavirüs salgını sebebiyle uygulanan yasaklar bundan sonra illerdeki vaka sayılarına göre belirlenecek. Pek çok kişi hangi şehirlerin çok yüksek riskli olduğunu araştırmaya başladı. Peki, çok yüksek riskli illerdeki yasaklar nelerdir?

Hangi iller çok yüksek riskli?

Çok yüksek riskli iller: Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Adıyaman, Osmaniye

Çok yüksek riskli illerdeki yasaklar?

Çok yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı Pazar günleri uygulanacak.

Çok yüksek riskli illerde kafe, restoran, kıraathane gibi mekanlar kapalı kalmaya devam edecek.

Tüm illerde ilkokul, 8. Ve 12. Sınıflarda yüz yüze eğitim başlayacak. Çok yüksek riskli illerde liselerde sınavlar yalnızca yüz yüze yapılacak.

Çok yüksek riskli illerde nikah merasimleri ok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve bir saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.