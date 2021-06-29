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Sağlık Hangi garlarda korona aşısı yapılıyor? Otobüs terminallerinde aşı olanlar randevu alıyor mu?
Sağlık

Hangi garlarda korona aşısı yapılıyor? Otobüs terminallerinde aşı olanlar randevu alıyor mu?

Hangi tren garların aşılama yapılıyor? Koronavirüs salgınında yerinde aşı dönemi başladı. Belirlenen alanlara aşı merkezleri kuruldu ve vatandaşlara aşı uygulanmaya başladı. Peki, hangi garlarda aşı yapılıyor? Hangi otobüs terminallerinde korona aşısı yapılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-06-29 14:44:00 -
Hangi garlarda korona aşısı yapılıyor? Otobüs terminallerinde aşı olanlar randevu alıyor mu?

Türkiye’de uygulanan aşı miktarı 50 milyon doza yaklaştı. Aşı seferberliği sebebiyle pek çok alanda yerinde aşı uygulaması sürüyor. Son olarak tren garları ve otobüs terminallerinde aşı yapılacağı duyuruldu. Peki, hangi terminallerde aşı yapılıyor?

Hangi garlarda korona aşısı yapılıyor? Otobüs terminallerinde aşı olanlar randevu alıyor mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından “Tren ve otobüs garlarında oluşturduğumuz merkezlerde aşı hizmeti başladı. İlk uygulama Ankara’da. Aşı olmak isteyenlerin kolunu sıyırması yeterli” açıklamasında bulundu.

Öte yandan Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda aşı uygulama standı açıldı. Ayrıca Ankara'da 30'a yakın AVM'de de aşı alanları kuruldu.

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