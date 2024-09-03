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Dünya Hangi dağda kurt öldü böyle! Almanya’dan PKK’lı yönetici hakkında flaş karar
Dünya

Hangi dağda kurt öldü böyle! Almanya’dan PKK’lı yönetici hakkında flaş karar

Yeniakit Publisher
2024-09-03 17:12:00 -
Hangi dağda kurt öldü böyle! Almanya’dan PKK’lı yönetici hakkında flaş karar

Terör örgütü PKK’yı besleyen, sürekli eylemlerine yol açan Avrupa’da ezber bozan bir karar alındı. Terör örgütü PKK için bağış ve haraç toplayan, örgütün Avrupa liderliğine rapor verip talimatlarını yerine getiren ve geçtiğimiz aylarda Güney Kıbrıs'tan Almanya'ya iade edilen terörist Kenan Ayas, 4 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Almanya'da Hamburg Yüksek Mahkemesi, terör örgütü PKK yöneticiliği yaptığı tespit edilen Kenan Ayas'ı 4 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Ayas'ın, örgüt için bağış ve haraç topladığı, örgütün sözde Avrupa liderliğine rapor verip onların talimatlarını yerine getirdiği belirtildi.

4 yıldan fazla bir süredir sığınmacı olarak kaldığı Güney Kıbrıs'ta gözaltına alınan Ayas, 2 Haziran'da Almanya'ya iade edilmişti.

Ayas, Almanya'da tutuklu olarak yargılanıyordu.

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Yorumlar

Dr. Uğur

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