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Ekonomi Hangi borçlar yapılandırılacak? Vergi yapılandırma ne zaman?
Ekonomi

Hangi borçlar yapılandırılacak? Vergi yapılandırma ne zaman?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeniden yapılandırma ile ilgili çalışmaların yapıldığını duyurmasından sonra vergi borcu, sigorta borcu, gümrük, trafik, kaçak köprü geçiş cezaları, KYK öğrenci kredi borçları ile belediyeye vergi borcu bulunanlar vergi yapılandırmanın ne zaman olacağını merak etmekte. Peki vergi yapılandırmadan kimler yararlanacak? Vergi yapılandırma ne zaman?

Yeniakit Publisher
2020-10-19 09:16:00 - 2020-10-19 09:16:57
Hangi borçlar yapılandırılacak? Vergi yapılandırma ne zaman?

Vergi yapılandırması, SGK prim borçları yapılandırması ne zaman başlıyor? Sorusu milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanmakta. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, vergi ve SGK prim borçlarına yönelik yeniden yapılandırılması konusunda çalışma yürüttüklerini açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan 43 maddeden oluşan toya yasa teklifine ilişkin Mehmet Muş "Şu anda teknik kısımlar üzerinde çalışıyoruz. Planladığımız tekdirde bu kanun teklifi görüşmeleri sırasında Plan ve Bütçe Komisyonu’na gelecek" ifadesini kullandı.

Sicil affı olacak mı?

Vergi ve SGK yapılandırması üzerine çalışıldığını dile getiren Mehmet Muş, sicil affı ile ilgili bir çalışmanın söz konusu olmadığını ifade etti.

Hangi borçlar yapılandırılacak?

AK Parti Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz, "Cumhurbaşkanımızın talimatları ile 4 milyon kişinin 500 milyar liralık vergi ve sigorta borçları, gümrük, trafik, kaçak köprü geçiş cezaları, öğrenci kredi borçları, belediyelere olan çeşitli borçlar ile bazı idari para cezaları yapılandırılacak" dedi. 

Vergi yapılandırması ne zaman?

Vergi yapılandırmasına ilişkin olarak görüşmeler TBMM’de yapılacak. Görüşmeler sonrasında torba yasa kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlanacak. Yasanın Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla da vergi yapılandırmanın en zaman başlayacağı, vergi yapılandırmasından kimlerin yararlanacağı, vergi yapılandırmanın hangi tarihleri kapsayacağına ilişkin detaylar da belli olmuş olacak.

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