Hangi beledeyi işçi çıkartacak? CHP’li belediyeler binlerce işçi mi çıkartacak?

Süleyman Özışık, Hadi Özışık’ın sosyal medya kanalına konuk oldu. Süleyman Özışık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bütçe görüşmeleri sırasında Meclis’teki ekonomi üzerine yaptığı konuşmayı vurgu yaparak, salgın döneminde sadece hükümetin değil belediyelerin de ekonomik anlamda sıkıntılar yaşadığını söyledi. Süleyman Özışık, önümüzdeki haftalarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) büyük bir dar boğaza gireceğini ve bunun sonucunda da binlerce hatta onbinlerce işçi ekmeğinden olacağını iddia etti. Süleyman Özışık, işçilerin işten çıkartmanın sadece İBB ile sınırlı kalmayacağını diğer CHP’li belediyeler olan İzmir ve Ankara Büyükşehir’de de yaşanacağını iddia etti.

İşte Süleyman Özışık’ın konuşmasından önce çıkanlar: “AK Parti iktidarı Recep Tayyip Erdoğan falan olmasaydı da CHP olsaydı bu dönemde ne olur ve ekonomi ne hale gelirdi. Bunu yöresel anlamda değerlendirebiliriz aslında. İstanbul'da veya İzmir'de, Ankara'da veya diğer Belediyelerde. Şu dönemde AK Parti'nin ekonomik darboğazdan dolayı işsiz kalmasına neden olduğu bir kesimden bahsediliyor ve o zaman orada şuna bakmamız lazım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ne kadar kişi işsiz kaldı. Altı çizerek söylüyorum önümüzdeki haftalarda çok konuşacağız bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi önümüzdeki aylarda Türkiye'den çok daha büyük bir dar boğaza girecek, binlerce insan işten çıkarılacak. Çünkü gidişat onu gösteriyor. İstanbul Büyükşehir Belediye şu anda 25 milyar TL borçlandı. Hiçbir şey karşılamıyor hiçbir şey yapılamıyor, icraat yok. Sadece borçlanma var sadece üslere, anıtlara ve sanatçılara giden bir para var. Dolayısıyla bu şekilde bunun altından kalkmaları mümkün değil. İzmir Büyükşehir Belediyesi aynı şekilde Ankara Büyükşehir Belediyesi aynı şekilde. Tekrar söylüyorum önümüzdeki aylarda CHP'li belediyelerden binler on binlerce insan işten çıkarılacak.”