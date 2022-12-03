Çam balı öksürüğü iyileştiriyor. Lavanta balı ise sakinleştirici etkiye sahip. Peki hangi bal hangi hastalığı iyileştiriyor? İşte yanıtı...

Hangi bal hangi hastalığa iyi geliyor?

Kestane balı

Kestane balının rengi diğer ballara göre daha koyu ve kahverengimsi, tadı da bir kadar acımsıdır. Kestane ağaçlarının kısa süreli çiçek açtığı dönemde üretiliyor bu bal. Kastamonu ve Artvin'de bulunan yoğun kestane ağacı ormanlarının olduğu bölgelerde üretimi yapılıyor ve genelde de en lezzetlisi o bölgelere ait olan ballar oluyor. Hazmı kolaylaştırması, antioksidan olması, iştah açıcılığı ve kansere karşı koruyuculuğu başta gelen faydaları arasında.

Çam balı

Özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde yetişen çamların reçinelerinden arıların ürettiği bu balın birçok faydası bulunuyor. Temmzuz ayından ekim ayına kadar Basra adlı bir böceğin salgıladığı reçineler balın üretimi için oldukça önemli. Faydaları arasında; öksürüğe iyi gelmesi, saç dökülmesine iyi gelmesi ve kansızlığa iyi gelmesi en bilinen özellikleri arasındadır.

Ayçiçek balı

Halk arasında pek bilinmese de oldukça faydalı olan ayçiçek balı, yetiştirildiği bölge dolayısıyla en çok Trakya'da üretiliyor. Helva yapımında en çok kullanılan ballardan biri. Eneji verici, antibakteriyel ve ateş dürücü özelliği en çok bilinen faydaları arasında.

Anzer balı

Belki de ballar arasında en bilineni olan Anzer balı, bilindiği gibi en çok Ayder yaylasında üretiliyor. Fakat her besin gibi Anzer balını da çok tüketmek zararlı olacaktır. Bağırsak düzensizliklerine iyi gelmesi, bademcik iltihaplarından koruması ve son dönemlerde çok ihtiyacımız olan bağışıklık sistemini güçlendirilmesi özellikleriyle oldukça sevilen fakat dikkatli tüketilmesi gereken bir bal.

Deli bal

Doğu Karadeniz'in dağlarında yetiştirilen deli bal, faydalarıyla eşsiz fakat yine Anzer balı gibi dikkatli tüketilmesi gereken bir bal türü. Tansiyon ve kolestrolü dengelemesi, sinir bozukluklarına iyi gelmesi ve ve günlük vitamin ihtiyacınızın %40'ını karşılaması en bilinen özellikleri arasında.

Lavanta balı

Aklımıza Isparta ve Burdur'da bulunan lavanta bahçelerini getiren bu balın hasadı Haziran aylarında başlıyor. Sindirim problemlerine iyi geliyor, sakinleşmenize yardımcı oluyor ve PMS döneminde daha iyi hissetmenizi sağlıyor.