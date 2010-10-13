Hanefi Avcı’ya şikayet yağıyor

Savcı Kadir Altınışık'a ifade veren Berberoğlu, adliye çıkışında soruları cevapladı. Şikayetçi olduğunu belirten Berberoğlu, "Bana tapeleri gösterdiler, az sayıda görüşme var. Tamamı haber kaynakları ile yaptığım görüşmeler" dedi. Berberoğlu, "Hepimizin paylaştığı mesleki değerler, şikayetçi olmamı gerektiriyor. Çünkü demokrasi, ifade özgürlüğü, insan hakları, kişilik hakları bunların tamamı çiğnenmiş durumda. Bu bir yasal soruşturma neticesinde yapılan dinleme mi bilmiyorum. Eğer öyleyse neden 12-13 senedir suç unsuruna rastlanmamışsa bunlar imha edilmemiş dinleyenler tarafından bunu da bilmiyorum. Yasa dışı dinlemeyse bu ne cüret diye düşünüyorum. Yani hem bu dinlemeyi yapacaksın hem 13 sene saklayacaksın. Ne amaçla saklayacaksın onu da bilmiyorum. Dolayısıyla şikayetçiyim" şeklinde konuştu. "İfadeye gelenler dinlemelerin özel hayatla ilgili olduğunu, suç içermeyen dinlemeler olduğunu belirttiler" hatırlatması yapan Berberoğlu, "Benim özel hayatla ilgili bir kaydım yok. Olsa söylerdim. Sonuç olarak bu tapeler iddianameye yansıyacak mı yansımayacak mı bilmiyorum. Gizli saklı değil. Benimle ilgili 4-5 tane tape kondu önüme. Neredeyse tamamı aynı şahıslarla" dedi. Erol Aksoy da ifade verdi "Devrimci Karargah örgütü" soruşturması kapsamında “Terör örgütüne yardım ve yataklık" suçundan tutuklanan Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’nın Eskişehir’deki ofisinde ele geçirilen ses kayıtlarıyla ilgili, işadamı Erol Aksoy da ifade verdi. Bu arada; İstanbul Özel Yetkili Savcısı Kadir Altınışık tarafından yürütülen soruşturmada Avcı'nın ofisinde ele geçirilen 24 ses kasetinde ses kaydı bulunan 53 kişinin ifadesine başvuruluyor.