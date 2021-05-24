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Gündem Hanefi Avcı’dan Sedat Peker tehdidi
Gündem

Hanefi Avcı’dan Sedat Peker tehdidi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde sığıntı olan devrik mafya lideri Sedat Peker'in iddialarını destekleyen eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Hanefi Avcı, aklınca tehdit etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 17:50:00 -
Hanefi Avcı’dan Sedat Peker tehdidi

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Hanefi Avcı, YouTube üzerinden çeşitli iddialarda bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında açıklamalarda bulundu.

Peker’in bildiklerinin yüzde 10’unu anlattığını öne süren Avcı, “30 yıllık çok ciddi ilişkiler ağına sahip. Ben şu anda konuştuğu değil, konuşacaklarının çok daha ilerde olacağına, çok daha geniş boyutta olacağına inanıyorum” iddiasında bulundu.

Sözcü TV'ye konuşan Hanefi Avcı, açıklamalarının devamında ise Peker’i destekleyen tehditvari bir dil kullandı.

“Peker’e kulak verin, yoksa…”

“Şu anda bildiği her şeyi değil, belli konuları anlatıyor. Bu anlattıklarının çapının genişlemesi, direkt ona yönelik yapılacak işlemleri de belirler. Bilgisi bana göre çok büyük. Çok fazla bilgi var, kafasına yüzde 10'luk bir kısmını koymuş.” diyen Avcı, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarına kulak verilmesini, aksi takdirde Peker’in daha da tahrik olacağını ve iddiaların bu sefer de mevcut hükümetin daha fazla karıştığı olayları ve onları suçlayacak olaylara doğru genişleyeceğini ileri sürdü.

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