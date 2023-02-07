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Medya Hande Fırat'tan olay öneri! Gerekirse ara verilsin
Medya

Hande Fırat'tan olay öneri! Gerekirse ara verilsin

"Gerekirse yeni bina yapılmasın, hatta yol, köprü yapımına bile ara verilsin" önerisinde bulunan Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, "Önceliğimiz insanımızın can güvenliği. Madem teknolojide iyiyiz, hükümet ve yerel yönetimler el ele versin. Artık insanımız deprem yüzünden göz göre göre ölmesin" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 11:53:00 -
Hande Fırat'tan olay öneri! Gerekirse ara verilsin

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, "1999 yılındaki Marmara depremini yerinde izlemiş bir muhabir olarak ve sonraki tüm depremlerdeki acıları yaşamış bir vatandaş olarak Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu gerçekten kabul etmesi ve bir an önce biliminsanlarıyla tüm Türkiye genelinde önlem alması gerekiyor" ifadelerini kullandı. "Gerekirse yeni bina yapılmasın, hatta yol, köprü yapımına bile ara verilsin" önerisinde bulunan Fırat, "Önceliğimiz insanımızın can güvenliği. Madem teknolojide iyiyiz, hükümet ve yerel yönetimler el ele versin. Artık insanımız deprem yüzünden göz göre göre ölmesin" dedi. 

 

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Yorumlar

Yolu suyu olmayan

Ev yapılsın amma yolu suyu köprüsü ulaşımı olmasın iyide dağbaşına çadırın kuracaz yolu suyu ulaşımı alt yapısı olmayan bir yere kim yerleşir ağzı ola konuşuyor
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