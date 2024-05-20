Hande Fırat küplere binecek! Çok fena ti'ye aldı: Bakan Bey, Atatürk'ün annesini mi daha çok severmiş yoksa babasını mı

Melih Altınok, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "Atatürk'ü seviyor musunuz?" sorusunu yönelten Hande Fırat'ı çok fena ti'ye aldı. Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Hürriyet'ten Hande Fırat'ın Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'le yaptığı röportajın bir sorusu haber oldu.

Fırat'ın "Atatürk'ü seviyor musunuz?" sorusuna Bakan Tekin, "O ne demek, tabii ki seviyorum, tüm milli kahramanlarımız gibi" cevabını vermiş.

Peki, bakan annesini mi daha çok severmiş yoksa babasını mı?

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Madem yeri de varmış, keşke Hande bu soruyu atlamasaymış."