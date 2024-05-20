  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İran tarafından Türk İHA'sı hakkında alçak çıkış: Bilgileri o iki ülke ile paylaşacaklar, keşke istemeseydik

Tek hedefleri var! 4 Avrupa ülkesi Türkiye'ye rakip olacak!

Türk İHA'sı dünyada manşetlere taşındı: İran'ın saatlerce yapamadığını gelip bir anda yaptı

Reisi'nin öldüğü enkazı bulan Akıncı İHA'nın müthiş özellikleri...

Bu nasıl iş? Türkiye yerine Romanya'yı seçtiler

Naci Görür en çok endişe ettiği bölgeyi açıkladı! Ne İstanbul ne Yalova ne de Bursa...

Süper Kupa’da yapamadığını gelip bir anda yaptı! Ali Koç fena yandı…

Durum çok ciddi! Onlar Toros görünümlü şahin değil, Müslüman görünümlü Siyonistler. Onlar Türkiye’nin her yerindeler

Reisi'nin öldüğü helikopterin enkazını buldu! Bayraktar'dan Akıncı İHA paylaşımı

Ayhan Bora Kaplan soruşturması Kılıçdaroğlu’na uzandı!
Medya Hande Fırat küplere binecek! Çok fena ti'ye aldı: Bakan Bey, Atatürk'ün annesini mi daha çok severmiş yoksa babasını mı
Medya

Hande Fırat küplere binecek! Çok fena ti'ye aldı: Bakan Bey, Atatürk'ün annesini mi daha çok severmiş yoksa babasını mı

Yeniakit Publisher
2024-05-20 17:30:00 -
Hande Fırat küplere binecek! Çok fena ti'ye aldı: Bakan Bey, Atatürk'ün annesini mi daha çok severmiş yoksa babasını mı

Melih Altınok, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "Atatürk'ü seviyor musunuz?" sorusunu yönelten Hande Fırat'ı çok fena ti'ye aldı. Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

Melih Altınok, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "Atatürk'ü seviyor musunuz?" sorusunu yönelten Hande Fırat'ı çok fena ti'ye aldı. Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Hürriyet'ten Hande Fırat'ın Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'le yaptığı röportajın bir sorusu haber oldu.

Fırat'ın "Atatürk'ü seviyor musunuz?" sorusuna Bakan Tekin, "O ne demek, tabii ki seviyorum, tüm milli kahramanlarımız gibi" cevabını vermiş.

Peki, bakan annesini mi daha çok severmiş yoksa babasını mı?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Madem yeri de varmış, keşke Hande bu soruyu atlamasaymış."

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23