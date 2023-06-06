Hande Fırat, Hakan Fidan’la ilgili o önemli bilgiyi açıkladı! "Kuvvetle muhtemel..." deyip bombayı patlattı

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan’la ilgili dikkat çeken bir yazıya imza attı.

“Fidan’ın kapasite kullanım ve artırma becerisi ile yapısal dönüşüm yeteneğini Dışişleri Bakanlığı’nda da uygulamaya koyması kuvvetle muhtemel. Zaman içinde Bakanlığın etkinliğinin daha da arttığını hep birlikte gözlemleyeceğiz” ifadelerini kullanan Fırat, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Osmanlı Devleti’nde dış ilişkiler, 1453’ten 19. yüzyıla kadar Reis-ül Küttab adı verilen devlet görevlileri tarafından yürütülmüş.

Sonrasında Padişah II. Mahmud’un reformları çerçevesinde 1835 yılında Reis-ül Küttablık, Umur-ı Hariciye Nazırlığı adıyla yeniden örgütlendirmiş ve 1836’da elçilikler de bu daireye bağlanmış. Neredeyse 500 yıllık müthiş bir gelenek. Şimdi yeni bir sayfa açıldı ve bu gelenek, Hakan Fidan ile Yeni Türkiye Yüzyılı’na taşınacak. Fidan, devir teslim törenindeki konuşmasında bazı işaretler verdi aslında.

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“Devletimizin her türlü etki alanından bağımsızlığı ve millet iradesinin egemenliği esasına dayanan milli dış politika vizyonunu ilerletmeye devam edeceğim” dedi. Bu bir cümlenin arkasında yatanları şöyle sıralayabiliriz:

ARKA KAPI ARTIK YÜZ YÜZE GÖRÜŞMEYE DÖNECEK

(...) Hakan Fidan (...) MİT Başkanı olarak görev aldığı dönemde arka kapıdan yürüttüğü istihbarat diplomasisini artık ön kapıdan, face to face (yüz yüze) yapacak.

- Bu göreve getirilmesi, MİT’teki yapısal başarılı dönüşümü Dışişleri için de gerçekleştirebileceği anlamı taşıyor. Zira Dışişleri Bakanlığı taşra teşkilatı, çok geniş bir coğrafyaya yayılmış durumda.

- Hakan Fidan’ın kapasite kullanım ve artırma becerisi ile yapısal dönüşüm yeteneğini Dışişleri Bakanlığı’nda da uygulamaya koyması kuvvetle muhtemel. Zaman içinde Bakanlığın etkinliğinin daha da arttığını hep birlikte gözlemleyeceğiz.”