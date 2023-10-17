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Gündem Hande Fırat gözyaşlarını tutamadı
Gündem

Hande Fırat gözyaşlarını tutamadı

Yeniakit Publisher
2023-10-17 22:53:00 - 2023-10-17 22:54:42

Terör devleti İsrail'in Filistin'de katlettiği çocukların görüntülerini gören gazeteci Hande Fırat gözyaşlarını tutamadı.

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı baskını bahane ederek Gazze'de adeta yeni bir soykırıma girişti. Sivil hedefleri gözetmeden Gazze'yi bombalayan İsrail ordusu, bugün akşam saatlerinde hastane vurarak yine katliam yaptı.

İçinde binden fazla hasta, hasta yakını, doktor ve sığınmacının olduğu öğrenilen el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırıda bine yakın insanın hayatını kaybettiği belirtildi.

CNN Türk yayınında saldırıyla ilgili bilgileri aktaran Hande Fırat, hastanede can vermiş çocukların görüntülerini görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

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