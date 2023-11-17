Hande Fırat, Başkan Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile o an yaşananları anlattı!

CNN TÜRK'te bir programına bağlanan Hande Fırat, Almanya'daki Erdoğan-Scholz ortak basın toplantısında yaşananları anlattı. Fırat, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hazmetmeleri zaman alacak." dedi.

Almanya'ya resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüşmesinin ardından Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi. Erdoğan ve Scholz'un ortak basın toplantısında dikkat çeken anlar yaşanırken, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, basın toplantısında yaşananlara dair detayları CNN TÜRK'te aktardı.

Hande Fırat'ın açıklamaları şöyle:

Almanya'nın tarihte kendi yaptıklarını, İsrail başka bir millete yapıyor. Hamas'ı terör örgütü olarak gören Almanya topraklarında PKK ve FETÖ terör örgütüne ev sahipliği yapan bir ülke. Sanırım basın mensubu bunların hepsini biliyordur ama işine gelmediği için bu soruyu sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Bu arada biz de soru soramadık. Provokasyon nitelikli sorudan sonra Türkiye'den gelen gazeteciler el kaldırdı. Biz de sorardık, gerçekleri açık açık sorardık. Alman basının bir kısmında farklı bir bakış açısı ile gelmiş.

"BİZE ALMANLAR TARAFINDAN SÖZ VERİLMEDİ"

Ben bağırdım söz hakkı verilmedi. Soruyu duyduğum an rahatsız oldum. Almanya'nın geçmişini rahat konuşmadığını biliyoruz. Terör örgütü derken Hamas'a ülkenizde terör örgütlerini ağırlıyorsunuz. Bundan dolayı vicdanınız rahat mı? Diye sorardım. Ama bize Almanlar tarafından söz verilmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hazmetmeleri zaman alacak. Sindirirler.

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Esmelerine gürlemelerine bakmayın, kapılı kapılar arkasında başka şeyler söyleniyor. Bizim elimiz kolumuz bağlı, biz sizin gibi açık konuşamıyoruz diyen Alman yetkililer var. Şimdi isim veremeyeceğim. Dinlemeyeni bilmeyen, anlamak istemeyen, tarihi bagajından dolayı doğruları söyleyemenler yazıp çiziyor.