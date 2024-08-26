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Medya "Hançerciler"e bak sen! Kılıçdaroğlu’na bir sehpayı bile çok gördüler
Medya

"Hançerciler"e bak sen! Kılıçdaroğlu’na bir sehpayı bile çok gördüler

Yeniakit Publisher
2024-08-26 11:35:00 - 2024-08-26 11:08:03
"Hançerciler"e bak sen! Kılıçdaroğlu’na bir sehpayı bile çok gördüler

Yüksel Aytuğ, CHP'deki iç çekişmeleri ele alarak, Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı yapılan hamleleri değerlendirdi. Aytuğ, Kılıçdaroğlu’na bir sehpayı bile çok görenlerin kendi deyimiyle "Hançerciler" olduğunu yazdı. Siyasi rekabetin acımasız yüzünü gözler önüne seren Aytuğ, bu durumu "siyaset" olarak adlandırmanın zor olduğunu belirtti. Sabah gazetesi yazarı Aytuğ, Kılıçdaroğlu’na yapılan muameleye sert eleştirilerde bulunduğu yazısında şunları kaydetti:

Yüksel Aytuğ, CHP'deki iç çekişmeleri ele alarak, Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı yapılan hamleleri değerlendirdi. Aytuğ, Kılıçdaroğlu’na bir sehpayı bile çok görenlerin kendi deyimiyle "Hançerciler" olduğunu yazdı. Siyasi rekabetin acımasız yüzünü gözler önüne seren Aytuğ, bu durumu "siyaset" olarak adlandırmanın zor olduğunu belirtti. Sabah gazetesi yazarı Aytuğ, Kılıçdaroğlu’na yapılan muameleye sert eleştirilerde bulunduğu yazısında şunları kaydetti:

"Daha bir yıl önce Cumhurbaşkanlığı makamına lâyık gördükleri Kemal Kılıçdaroğlu'na şimdilerde bir sehpayı bile çok görür oldular. Kimler mi? Kılıçdaroğlu'nun kendi deyimiyle "Hançerciler..."

Önce sırtını sıvazlayacaksın, sonra sırtını dönüp kuyusunu kazacaksın, ardından ayağına gidip "Ben ettim sen etme" diyerek en büyük rakibini alaşağı etmek için ittifak arayacaksın, akşamında da bir sehpayı ondan esirgeyeceksin.

Bana hiç kimse bunun "siyaset" olduğunu söylemeye kalkmasın..."

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