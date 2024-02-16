Hançer siyaseti CHP’yi bitirecek

Buğra Kardan İstanbul

Ayak oyunlarının, çekişmelerin devam ettiği CHP’de hançerler ve kılıçlar havada uçuşuyor. Aday tartışmaları alevleniyor. İzmir’den protesto, İstanbul’dan ve Adana’dan istifa haberleri geliyor. İzmir’den “İthal adaya hayır” sloganları atılıyor. CHP’den istifa eden Gürsel Tekin de ateş püskürdü. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in bağımsız aday olacağı sinyalini vermesi de şok etkisi yaptı.

Gerilim dorukta

Olan biteni Akit’e değerlendiren Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, şunları dile getirdi: “CHP seçmeni küskün, büyük hayal kırıklığı içinde. Parti lider problemiyle karşı karşıya, Bu da yönetim krizine yol açıyor. İzmir seçmeninin bile gidişattan hoşnut olmadığını müşahede ettim. ‘CHP’ye oy vermeyeceğiz ama nereye oy vereceğimizi de kararlaştıramadık’ diyen çoktu. Anlaşılan o ki İzmir’de seçmen ya sandığa gitmeyecek ya da İYİ Parti veya AK Parti’yi tercih edecek. Ne olacağına bakacağız. İstanbul’da da benzer durum var. Hülâsa CHP’de aday gerilimi dorukta. Yaprak dökümü var. Nereye kadar böyle gidilir, bilinmez. Ancak 31 Mart’ın akabinde tekrar liderlik yarışı başlayacak gibi görünüyor. Tahminim o ki bu problemden ötürü İzmir ve Muğla’da gibi yerlerde seçim yenilgileri alınacak, karmaşa da artacak.”

Genel Başkan oturamadı

Araştırma Başkanı İhsan Aktaş da şöyle konuştu: “CHP’de kurultaya gidildi. ‘Kurultaylar serisi başladı’ demiştim. Çünkü kurultayda hesaplaşma çok sert oldu ve Genel Başkan koltuğa oturamadı. Bir yanda fiili Genel Başkan Özgür Özel bir yanda perdenin gerisinde bulunan Ekrem İmamoğlu var. Bu iki başlılık aday tartışmalarına kapı aralıyor. Tabii tekrar aday yapılmayan adaylardan tepkiler geliyor. Bu tepkiler seçmenin kararını şekillendirir mi, şekillendirmez mi bilemiyoruz. Daha vaktimiz var.

Yeni kurultay yolda

CHP’de gerilim dinmeyecek. 31 Mart’ın ardından da iç kavgalar, kurultaylar devam edecek. Yani 31 Mart’ın akabinde CHP, yeni kurultaya gebe. İmamoğlu, yönetimi eline almak için gerekli adımları atacak. CHP’de konumunu kuvvetlendirmeye odaklanacak. Özel ve Kılıçdaroğlu da boş durmayacak. Eskiden CHP müttefiklerle ilerliyordu. DEM ya da HDP’yle ve İYİ Parti’yle ilerliyordu. Şu anda müttefikler olmadan oy toplamaya çalışıyor. AK Parti ve MHP’den teşekkül eden Cumhur İttifakı ise dimdik ayakta. Ezcümle CHP şimdi dezavantajlı.”

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