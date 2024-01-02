Han Yunus'ta ilk çadırkent kuruldu!

Siyonist İsrail Gazze'de yüz binlerce kişiyi yoğun bombardımanla yerlerinden etti.

İsrail'in 88 gündür gerçekleştirdiği saldırılarında şu ana 22 bin 185 Filistinli hayatını kaybetti, 58 bin 35 kişi de yaralandı.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 1.9 milyon (nüfusun yüzde 85'inden fazlası) Filistinli ise İsrail'in saldırıları nedeniyle yerinden oldu.

İlk etapta 300 aile barınacak!

Savaşın gölgesinde günlük yaşamlarına devam etmeye çalışan Filistinlilerden bazıları BM kurumlarına ve hastanelere sığınırken, bazıları da kendi imkanlarıyla kurdukları derme çatma çadırlarda kalmaya başladı. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde yerinden edilen siviller için ilk çadır kent kurulduğu duyuruldu.

Başlangıçta 300 aileye ev sahipliği yapacağı belirtilen çadır kenttin kapasitesinin daha sonra bine çıkarılacağı ifade edildi.

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Gazze Şeridi'nin 5 bölgesindeki 155 BM kurumlarında ise yaklaşık 1,4 milyon Filistinli kalıyor.